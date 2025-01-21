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المومني: القيادة الهاشمية الحكيمة عامل رئيس في قوة الدولة واستقرارها

1/21/2025 3:11:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن القيادة الهاشمية الحكيمة عامل أساسي ورئيس في قوة الدولة واستقرارها.
وأضاف المومني خلال محاضرة ألقاها في جمعية الشؤون الدولية مساء الثلاثاء بعنوان: "التداعيات الإقليمية على المشهد الوطني": ومن عوامل قوة الدولة أيضاً أنها تمتاز بوجود مؤسسات فاعلة عسكرية ومدنية قدمت وما تزال تقدم الكثير من البذل والعطاء، بالإضافة إلى وعي المواطن الأردني تجاه أهمية الحفاظ على وطنه وقيمه الثابتة ومصالح مجتمعه.
وأشار إلى أن كثافة العمل الميداني للحكومة من خلال الزيارات الميدانية الأسبوعية لرئيس الوزراء جعفر حسان لمرافق ومناطق مختلفة في المملكة، وعقدها مجلس الوزراء بشكل شهري في المحافظات، واشتباكها مع وسائل الإعلام بصورة مستمرة، أعطى انطباعاً إيجابياً حول عمل الحكومة بحسب نتائج مراكز الدراسات في استطلاعاتها الأخيرة.
وفي معرض رده على أسئلة ومداخلات الحضور، أكد الوزير المومني ثبات موقف الأردن تجاه وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار، وضمان إدامة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع بشكل كاف.
واستعرض جهود الأردن الدبلوماسية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني منذ اليوم الأول للعدوان، وزياراته لمختلف العواصم العربية والدولية، لحشد موقف دولي لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل فوري، وتغيير الخطاب الغربي المناصر لسياسة إسرائيل.
وجدد المومني التأكيد على أن الأردن وظف جميع جهوده السياسية والإعلامية والإغاثية لنصرة الأشقاء في غزة والضفة الغربية التي تتعرض لتصعيد خطير من إسرائيل والتي تواصل انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدد على دعم الأردن لحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، والذي يُعد مصلحة عليا للأردن، كما أنه السبيل الوحيد للاستقرار والسلام في المنطقة.
ولفت المومني إلى أن الأردن يدعم خيارات الشعب السوري في التعامل مع المرحلة الانتقالية التي يمر بها، قائلاً: "نريد سوريا آمنة مستقرة لديها استقرار في مؤسساتها، تسيطر على حدودها وتحفظ حسن الحوار والمصالح المشتركة".
بدورهم، أكد عدد من أعضاء الجمعية من سياسيين وناشطين ودبلوماسيين أهمية تطوير الإعلام الوطني وتعزيز أدواته، لينقل رسالة الدولة للعالم بشكل أوسع، وضرورة أن تركز وسائل الإعلام على الجوانب التحليلية في التعامل مع القضايا الإقليمية التي تنعكس على الأردن.
ودعوا إلى ضرورة تعزيز الوعي لدى الشباب وتشجيعهم للعمل في قطاعات حيوية كالزراعة، والتدريب المهني.

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