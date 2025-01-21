الدولية للهجرة: مقتل 20 مهاجرا قبالة سواحل اليمن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لقي 20 مهاجرا إثيوبيا مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في غرق مركب قبالة سواحل اليمن بعد إبحاره من جيبوتي.



وقالت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان، إن المركب الذي كان على متنه 35 مهاجرا إثيوبيا وقبطانا يمنيا ومعاونه، أبحر من جيبوتي وغرق قبالة محافظة تعز في جنوب غرب اليمن، بسبب رياح موسمية عاتية، ما أدى لمقتل 20 مهاجرا إثيوبيا تسع نساء و11 رجلا".