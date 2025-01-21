الدولية للهجرة: مقتل 20 مهاجرا قبالة سواحل اليمن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
لقي 20 مهاجرا إثيوبيا مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في غرق مركب قبالة سواحل اليمن بعد إبحاره من جيبوتي.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان، إن المركب الذي كان على متنه 35 مهاجرا إثيوبيا وقبطانا يمنيا ومعاونه، أبحر من جيبوتي وغرق قبالة محافظة تعز في جنوب غرب اليمن، بسبب رياح موسمية عاتية، ما أدى لمقتل 20 مهاجرا إثيوبيا تسع نساء و11 رجلا".
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