فرنسا والمانيا تحتفلان بالذكرى ال62 لتوقيع معاهدة الإليزيه وال6 لمعاهدة (ايكس لا شابيل)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 21 - 1 (كونا) -- أعلن القصر الرئاسي الفرنسي (الاليزيه) اليوم الثلاثاء ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
والمستشار الألماني أولاف شولتس سيحتفلان يوم غد الاربعاء في العاصمة (باريس) بالذكرى ال62 لتوقيع معاهدة
الإليزيه والسادسة لمعاهدة (ايكس لا شابيل).
وقال (الاليزيه) في بيان ان ماكرون وشولتس سيحتفلان بالشراكة الثنائية التي أعطت "بعدا فريدا" للتعاون الفرنسي الألماني مضيفا أن الرئيسين سيسلطان الضوء على أهمية العمل الفرنسي الألماني لتعزيز "أوروبا الموحدة والقوية وذات السيادة".
وبناء على المساهمات التي تم اعتمادها في مجلس الوزراء الفرنسي الألماني الأخير الذي عقد في مايو الماضي سيدعو الجانبان الاتحاد الأوروبي إلى تسريع إجراءاته لتنفيذ جدول الأعمال الأوروبي للقدرة التنافسية (التبسيط التنظيمي وإزالة الكربون والإنتاج الصناعي في أوروبا والاستثمار في القطاعات الرئيسية للحد من التبعيات الاستراتيجية وظروف المنافسة العادلة وتطوير الاستثمار العام والخاص لدعم المناخ والتحولات الرقمية والدفاع الأوروبي).
وفي هذا السياق قال (الاليزيه) إن الجانبين سيناقشان القضايا المطروحة في قمة العمل بشأن الذكاء الاصطناعي التي ستعقد في باريس يومي 10 و11 فبراير المقبل وذلك لتعزيز الجاذبية الأوروبية.
كما سيتناول الرئيسان القضايا الدولية وخاصة استمرار الدعم لأوكرانيا لإحباط الحرب "العدوانية" التي تشنها روسيا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات فضلا عن الوضع في الشرق الأوسط.
ووقعت معاهدة الصداقة الفرنسية-الألمانية المسماة بمعاهدة (الإليزيه) في 22 يناير 1963 من قبل المستشار الألماني الأسبق كونراد أديناور والرئيس الفرنسي الاسبق شارل ديغول. (النهاية)
م ع / م ع ح ع
MENAFN21012025000071011013ID1109114632
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