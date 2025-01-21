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فرنسا والمانيا تحتفلان بالذكرى ال62 لتوقيع معاهدة الإليزيه وال6 لمعاهدة (ايكس لا شابيل)

1/21/2025 2:51:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 21 - 1 (كونا) -- أعلن القصر الرئاسي الفرنسي (الاليزيه) اليوم الثلاثاء ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس سيحتفلان يوم غد الاربعاء في العاصمة (باريس) بالذكرى ال62 لتوقيع معاهدة الإليزيه والسادسة لمعاهدة (ايكس لا شابيل).
وقال (الاليزيه) في بيان ان ماكرون وشولتس سيحتفلان بالشراكة الثنائية التي أعطت "بعدا فريدا" للتعاون الفرنسي الألماني مضيفا أن الرئيسين سيسلطان الضوء على أهمية العمل الفرنسي الألماني لتعزيز "أوروبا الموحدة والقوية وذات السيادة".
وبناء على المساهمات التي تم اعتمادها في مجلس الوزراء الفرنسي الألماني الأخير الذي عقد في مايو الماضي سيدعو الجانبان الاتحاد الأوروبي إلى تسريع إجراءاته لتنفيذ جدول الأعمال الأوروبي للقدرة التنافسية (التبسيط التنظيمي وإزالة الكربون والإنتاج الصناعي في أوروبا والاستثمار في القطاعات الرئيسية للحد من التبعيات الاستراتيجية وظروف المنافسة العادلة وتطوير الاستثمار العام والخاص لدعم المناخ والتحولات الرقمية والدفاع الأوروبي).
وفي هذا السياق قال (الاليزيه) إن الجانبين سيناقشان القضايا المطروحة في قمة العمل بشأن الذكاء الاصطناعي التي ستعقد في باريس يومي 10 و11 فبراير المقبل وذلك لتعزيز الجاذبية الأوروبية.
كما سيتناول الرئيسان القضايا الدولية وخاصة استمرار الدعم لأوكرانيا لإحباط الحرب "العدوانية" التي تشنها روسيا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات فضلا عن الوضع في الشرق الأوسط.
ووقعت معاهدة الصداقة الفرنسية-الألمانية المسماة بمعاهدة (الإليزيه) في 22 يناير 1963 من قبل المستشار الألماني الأسبق كونراد أديناور والرئيس الفرنسي الاسبق شارل ديغول. (النهاية)

م ع / م ع ح ع


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