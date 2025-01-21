Tuesday, 21 January 2025 11:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير خارجية الجزائر: أكثر من 13 ألف شخص ضحايا 3200 هجوم إرهابي بإفريقيا في 2024

1/21/2025 2:51:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 21 - 1 (كونا) -- قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم الثلاثاء أن إفريقيا تعرضت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي لأكثر من 3200 هجوم "إرهابي" أودى بحياة أكثر من 13 ألف شخص" مشيرا إلى أن "بؤرة الإرهاب العالمي انتقلت إلى منطقة الساحل".
وأضاف عطاف في كلمة خلال ترؤسه اجتماعا رفيع المستوى بتكليف من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون حول مكافحة الارهاب في إفريقيا بمدينة (نيويورك) أن منطقة الساحل الصحراوي باتت تتركز فيها أكثر من 48 بالمئة من الوفيات المرتبطة بالإرهاب في العالم مقارنة بنسبة واحد بالمئة فقط في عام 2007.
وأوضح عطاف الذي ترأس بلاده مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي أن هذه الأرقام تشير إلى أن إفريقيا شهدت على مدار العقد الماضي زيادة صادمة للغاية بنسبة 400 بالمئة في الهجمات "الإرهابية" وزيادة بنسبة 237 بالمئة في الوفيات المرتبطة ب "الإرهاب".
واعتبر أن "هذا التهديد قد انخفض بشكل كبير في أجزاء أخرى من العالم إلا أنه ينمو بصورة متزايدة في القارة الإفريقية مثلما توضحه أحدث اتجاهات الإرهاب في القارة".
وكان وزير الخارجية الجزائري أجرى في وقت سابق اليوم مباحثات ثنائية مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تم خلالها التطرق إلى مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة غداة دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. (النهاية)

م ر / ر س


MENAFN21012025000071011013ID1109114631

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث