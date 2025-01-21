امين مجلس التعاون يشيد بجهود قطر في الوساطة بعملية تبادل المحتجزين بين الولايات المتحدة وأفغانستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 21 - 1 (كونا) –- أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء بدور دولة قطر البارز في الوساطة لتيسير عملية تبادل المحتجزين بين الولايات المتحدة وأفغانستان.
وقال البديوي في بيان صحفي إن هذه الجهود تعكس المكانة الراسخة لدولة قطر ودورها المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي مشيرا إلى أن الوساطة القطرية الناجحة تعد نموذجا يحتذى به في حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية والبناءة.
وأضاف أن هذه المبادرة تسلط الضوء على الدور الإيجابي لدول مجلس التعاون الخليجي كشركاء موثوقين في تعزيز الأمن والسلام العالميين مبينا أن الجهود الخليجية المتواصلة تسهم في تعزيز الدبلوماسية الإقليمية على الساحة الدولية.
وأعرب البديوي عن فخره بالدور الرائد لدول مجلس التعاون في تسوية النزاعات الدولية ودعم الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام والتفاهم بين الشعوب مشيرا إلى أن هذه الجهود تحظى بتقدير واسع من قبل المجتمع الدولي. (النهاية)
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