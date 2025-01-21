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امين مجلس التعاون يشيد بجهود قطر في الوساطة بعملية تبادل المحتجزين بين الولايات المتحدة وأفغانستان

1/21/2025 2:51:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 21 - 1 (كونا) –- أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء بدور دولة قطر البارز في الوساطة لتيسير عملية تبادل المحتجزين بين الولايات المتحدة وأفغانستان.
وقال البديوي في بيان صحفي إن هذه الجهود تعكس المكانة الراسخة لدولة قطر ودورها المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي مشيرا إلى أن الوساطة القطرية الناجحة تعد نموذجا يحتذى به في حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية والبناءة.
وأضاف أن هذه المبادرة تسلط الضوء على الدور الإيجابي لدول مجلس التعاون الخليجي كشركاء موثوقين في تعزيز الأمن والسلام العالميين مبينا أن الجهود الخليجية المتواصلة تسهم في تعزيز الدبلوماسية الإقليمية على الساحة الدولية.
وأعرب البديوي عن فخره بالدور الرائد لدول مجلس التعاون في تسوية النزاعات الدولية ودعم الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام والتفاهم بين الشعوب مشيرا إلى أن هذه الجهود تحظى بتقدير واسع من قبل المجتمع الدولي. (النهاية)

ع ش / م ع ح ع


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