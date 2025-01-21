الجزائر تعزي تركيا في ضحايا حريق فندق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 21 - 1 (كونا) -- أعربت الجزائر اليوم الثلاثاء عن خالص تعازيها وتضامنها حكومة وشعبا مع تركيا إثر حادث الحريق المروع الذي اندلع بفندق داخل منتجع (كارتال كايا) بولاية (بولو) والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن "الرئيس عبدالمجيد تبون تقدم بخالص العزاء لأخيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إثر حريق شب بمنتجع محافظة (بولو) شمال غرب تركيا مخلفا العديد من الضحايا والمصابين".
وعبر الرئيس الجزائري بحسب البيان عن "خالص تعازي بلاده للحكومة وللشعب التركي ولأسر وذوي الضحايا إثر هذا المصاب الأليم مع تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين".
وأعلنت تركيا في وقت سابق اليوم مصرع 66 شخصا وإصابة 51 آخرين في حريق داخل فندق بمنتجع تزلج (كارتال كايا) بولاية (بولو) شمال غرب البلاد. (النهاية)
م ر / م م ج
MENAFN21012025000071011013ID1109114629
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