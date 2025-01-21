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الجزائر تعزي تركيا في ضحايا حريق فندق

1/21/2025 2:51:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 21 - 1 (كونا) -- أعربت الجزائر اليوم الثلاثاء عن خالص تعازيها وتضامنها حكومة وشعبا مع تركيا إثر حادث الحريق المروع الذي اندلع بفندق داخل منتجع (كارتال كايا) بولاية (بولو) والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن "الرئيس عبدالمجيد تبون تقدم بخالص العزاء لأخيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إثر حريق شب بمنتجع محافظة (بولو) شمال غرب تركيا مخلفا العديد من الضحايا والمصابين".
وعبر الرئيس الجزائري بحسب البيان عن "خالص تعازي بلاده للحكومة وللشعب التركي ولأسر وذوي الضحايا إثر هذا المصاب الأليم مع تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين".
وأعلنت تركيا في وقت سابق اليوم مصرع 66 شخصا وإصابة 51 آخرين في حريق داخل فندق بمنتجع تزلج (كارتال كايا) بولاية (بولو) شمال غرب البلاد. (النهاية)

م ر / م م ج


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