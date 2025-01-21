رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي: 40 شركة كندية تبدي اهتمامها بالاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 21 - 1 (كونا) -- أعلن رئيس مجلس الاعمال السعودي الكندي محمد آل دليم اليوم الثلاثاء أن 40 شركة كندية أبدت اهتمامها بالاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة.
جاء ذلك خلال ملتقى
الرعاية الصحية السعودي - الكندي الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية اليوم بمقره بمشاركة واسعة من المستثمرين من البلدين.
واوضح آل دليم في كلمة له خلال الملتقى ان المجلس يضطلع بدور رائد في زيادة التبادل التجاري وتطوير الاستثمار بين البلدين مستعرضا مشاريع
رؤية 2030 وما تقدمه المملكة من محفزات وتسهيلات للمستثمرين الأجانب .
ودعا إلى إقامة شراكات نوعية في القطاع الصحي لنقل الخبرة الكندية إلى السوق السعودي وتعظيم الفائدة من النمو المتزايد في الخدمات الصحية والطبية والمنتجات ذات الصلة.
بدوره ثمن سفير كندا بالمملكة جان فيليب لينتو الجهود الكبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودور مجلس الأعمال المشترك مشيرا إلى اهتمام ورغبة الشركات الصحية الكندية للاستثمار بالمملكة في ظل تطور القطاع الصحي السعودي.
وشهد الملتقى استعراضا للفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع الصحي بالمملكة وتوجهاتها نحو رفع مشاركة القطاع الخاص في القطاع إلى 25 بالمئة بحلول عام 2030.
يذكر أن المملكة وكندا تعملان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية وبخاصة في القطاع الصحي في ظل النمو والتوسع الذي يشهده القطاع والمحفزات الكبيرة المقدمة للمستثمرين. (النهاية)
خ ن ش / م م ج
MENAFN21012025000071011013ID1109114628
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.