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رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي: 40 شركة كندية تبدي اهتمامها بالاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة

1/21/2025 2:51:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 21 - 1 (كونا) -- أعلن رئيس مجلس الاعمال السعودي الكندي محمد آل دليم اليوم الثلاثاء أن 40 شركة كندية أبدت اهتمامها بالاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة.
جاء ذلك خلال ملتقى الرعاية الصحية السعودي - الكندي الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية اليوم بمقره بمشاركة واسعة من المستثمرين من البلدين.
واوضح آل دليم في كلمة له خلال الملتقى ان المجلس يضطلع بدور رائد في زيادة التبادل التجاري وتطوير الاستثمار بين البلدين مستعرضا مشاريع رؤية 2030 وما تقدمه المملكة من محفزات وتسهيلات للمستثمرين الأجانب .
ودعا إلى إقامة شراكات نوعية في القطاع الصحي لنقل الخبرة الكندية إلى السوق السعودي وتعظيم الفائدة من النمو المتزايد في الخدمات الصحية والطبية والمنتجات ذات الصلة.
بدوره ثمن سفير كندا بالمملكة جان فيليب لينتو الجهود الكبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودور مجلس الأعمال المشترك مشيرا إلى اهتمام ورغبة الشركات الصحية الكندية للاستثمار بالمملكة في ظل تطور القطاع الصحي السعودي.
وشهد الملتقى استعراضا للفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع الصحي بالمملكة وتوجهاتها نحو رفع مشاركة القطاع الخاص في القطاع إلى 25 بالمئة بحلول عام 2030.
يذكر أن المملكة وكندا تعملان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية وبخاصة في القطاع الصحي في ظل النمو والتوسع الذي يشهده القطاع والمحفزات الكبيرة المقدمة للمستثمرين. (النهاية)

خ ن ش / م م ج


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