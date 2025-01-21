كاظمة يتعادل مع النصر (1 - 1) في اختتام الجولة الـ12 من دوري زين الممتاز لكرة القدم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 21 - 1 (كونا) -- تعادل فريق نادي كاظمة اليوم الثلاثاء مع نظيره النصر بهدف لكل منهما في اختتام مواجهات الجولة الـ12 من بطولة الدوري
الكويتي الممتاز لكرة القدم
(دوري زين).
وعلى استاد علي صباح السالم لم يستطع النصر الاستفادة من عامل الأرض والجمهور حيث تقاسم نقاط المباراة مع ضيفه.
سجل كاظمة أولا عن طريق منتصر لهتيمي في الدقيقة الـ25 فيما تعادل النصر عبر حسام الحباسي في الدقيقة الـ58 لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.
وبهذه النتيجة وصل كاظمة إلى النقطة الـ11 يشغل بها المركز السابع في حين رفع النصر رصيده إلى ست نقاط وضعته بالمركز الثامن.
وأسفرت نتائج الجولة عن فوز العربي والكويت والسالمية والفحيحيل على القادسية وخيطان والتضامن واليرموك على التوالي فيما تعادل النصر مع كاظمة. (النهاية)
س ع د
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