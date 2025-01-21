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مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

1/21/2025 2:51:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 1 (كونا) -- عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء 21 - 1 - 2025 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بما يلي:
استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه فحوى لقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه بصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة في اسكتلندا وذلك خلال زيارة سموه حفظه الله ورعاه إلى المملكة المتحدة الصديقة خلال الفترة من 14 إلى 16 - 1- 2025 تلبية لدعوة شخصية من جلالته وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي عكست عمق العلاقات التاريخية والوطيدة الراسخة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة الصديقة والتأكيد على مواصلة العمل لتعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في جميع الأصعدة والمجالات.
من جهة أخرى هنأ مجلس الوزراء فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بمناسبة تنصيب فخامته رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة مشيدا بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين البلدين الصديقين متمنيا لفخامته كل التوفيق والسداد وللولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.
من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب دولة الكويت بالإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة مؤكدا أهمية أن يسهم هذا الاتفاق في وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الاعتداءات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق مثمنا في هذا الصدد الجهود المكثفة المبذولة من المجتمع الدولي وبالأخص دولة قطر الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وكل الجهات التي ساهمت في إنجاح هذا الاتفاق معربا عن الأمل بأن يضع الاتفاق حدا لمعاناة الفلسطينيين وأن يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية لهم دون تأخير وبشكل مستمر مجددا التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت في دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود الرابع من يونيو 1967.
ومن جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة بشأن نظام المساعدات المركزي والذي يهدف إلى توفير بوابة موحدة مركزية لتقديم المساعدات لمستحقيها عن طريق الدخول على النظام من قبل طالب المساعدة من خلال رقمه المدني والمصادقة مع تطبيق هويتي مما يساهم في توفير وقت الموظفين وزيادة الكفاءة الإنتاجية موضحة معاليها أن نظام المساعدات المركزي يشمل جميع الجمعيات الخيرية والمبرات لعرض الطلبات المقدمة من طالبي المساعدات مما يساهم في تسليم المساعدات لمستحقيها مؤكدة أن نظام المساعدات المركزي يتيح متابعة طلبات المساعدات من خلال سير عمل خاص بكل مراحل الطلب من دراسة ملف الحالة إلى صرف وتسليم المبلغ المقرر.
كما أحاطت معالي وزير الشئون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة مجلس الوزراء علما بالموافقة على حل وتصفية بعض المبرات الخيرية لعدم التزامها بالقوانين والقرارات واستمرارها بارتكاب المخالفات استنادا لنص المادة 27 من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.
من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ومعالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير بجزيرة بوبيان والذي يتكون من ثلاث مراحل.
وضمن هذا السياق أكد مجلس الوزراء أهمية هذا المشروع التنموي كونه يعد مركزا إقليميا للنقل يساهم في تطوير منطقة الشمال كمنظومة اقتصادية وعمرانية متكاملة تعمل على تنويع وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى ضوء ما جاء قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد وقبول الترشيح المقدم من قبل الحكومة الصينية بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والمضي قدما لإتمام التعاقد المباشر مع الشركة الصينية الحكومية للبناء والمواصلات المحدودة التابعة لوزارة النقل الصينية لتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع ميناء مبارك الكبير بكافة مراحله.
من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية بهدف استحداث أحكام من شأنها تبسيط إجراءات التقاضي وتنظيم بعض هذه الإجراءات على نحو يكفل التيسير على المتقاضين وسرعة الفصل في الخصومات تحقيقا لمعنى العدالة الناجزة.
كما اطلع مجلس الوزراء على التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات العامة بشأن الموافقة على طلب وزارة الصحة بقبول التبرعين الكريمين التاليين:
1 - التبرع المقدم من بيت التمويل الكويتي بقيمة خمسة عشر مليون دينار كويتي لبناء وتجهيز مركز لأمراض وأبحاث القلب.
2 - التبرع المقدم من ورثة المرحوم/ خالد زيد الخالد بقيمة أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي لبناء مركز صحي وغسيل كلى بمنطقة حولي.
وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ الامتنان والتقدير لهذين التبرعين الكريمين اللذين يعكسان التزام المتبرعين بدعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية في البلاد ويجسدان روح التعاون والمسؤولية المجتمعية الهادفة إلى خدمة الوطن والمواطنين.
من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته. (النهاية)

ج ي


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