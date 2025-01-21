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وزير الخارجية الأمريكي الجديد يؤكد أن بلاده ستسعى لتجنب الصراعات لكن ليس على حساب أمنها القومي

1/21/2025 2:51:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 1 (كونا) -- قال وزير الخارجية الأمريكي الجديد ماركو روبيو اليوم الثلاثاء إن بلاده تسعى لنشر السلام وأنه سيعمل من أجل "أمريكا عظيمة أولا" وجعل تعزيز المصلحة الوطنية مهمته الأساسية في مختلف أرجاء العالم.
وأضاف روبيو في أول كلمة له بوزارة الخارجية عقب توليه مهام رئاسة الدبلوماسية الأمريكية أن الولايات المتحدة تسعى إلى نشر السلام في العالم "خدمة لمصالحها الوطنية" مؤكدا في الوقت ذاته على أن تجنب الصراعات لن يكون "على حساب" الأمن القومي الأمريكي.
وأوضح روبيو "عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية (..). تتلخص هذه المهمة في ضمان تركيز سياستنا الخارجية على شيء واحد وهو تعزيز مصالحنا الوطنية والتي حددها بوضوح (الرئيس دونالد ترامب) من خلال حملته الانتخابية باعتبارها أي شيء يجعلنا أقوى أو أكثر أمنا أو أكثر ازدهارا".
وتابع "هذه ستكون مهمتنا. وستكون مهمتنا في جميع أنحاء العالم هي ضمان أن لدينا سياسة خارجية تعزز المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وأتوقع من كل دولة على وجه الأرض أن تعزز مصالحها الوطنية".
وذكر وزير الخارجية الأمريكي الجديد أن الرئيس ترامب "أشار مرة أخرى في خطابه أمس أن هدفه الأساسي للسياسة العالمية هو تعزيز السلام وتجنب الصراع. ولن تكون أي وزارة أكثر أهمية في هذا الصدد من هذه الوزارة (الخارجية)".
ونبه إلى أن "هذا هو الوقت الذي نسعى فيه إلى تعزيز السلام في جميع أنحاء العالم لأن هذا يصب في مصلحتنا الوطنية. فبدون السلام من الصعب أن تكون أمة قوية ومزدهرة وأفضل حالا. ولكن ستكون هناك أيضا تحديات. ونحن ندرك أنه ستكون هناك أوقات مؤسفة حيث يتفاعل البشر مع بعضهم البعض بسبب طبيعتنا. وستكون هناك صراعات وسنسعى إلى منعها وتجنبها ولكن ليس على حساب أمننا الوطني أو على حساب مصلحتنا الوطنية أو على حساب قيمنا الأساسية كأمة وكشعب".
وأدى روبيو في وقت سابق من اليوم اليمين الدستورية ليكون وزير الخارجية رقم 72 في التاريخ الأمريكي.
وأصبح روبيو مساء أمس الاثنين أول عضو في حكومة ترامب يحصل على موافقة مجلس الشيوخ لتولي مهامه. (النهاية)

ع س ج / م م ج


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