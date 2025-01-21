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الاتحاد الكويتي لكرة القدم يكشف عن مكافأة بطولة كأس السوبر (2024 -2025)

1/21/2025 2:51:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 1 (كونا) -- كشف الاتحاد الكويتي لكرة القدم قيمة مكافأة بطولة كأس السوبر للموسم الرياضي (2024 - 2025) المقرر انطلاقها يوم الجمعة المقبل.
وقال (اتحاد القدم) عبر حسابه في منصة (اكس) اليوم الثلاثاء إن الفريق المتوج بلقب البطولة سيحصل على مكافأة مالية قدرها 25 ألف دينار كويتي (نحو 1ر81 ألف دولار أمريكي) في حين يحصل الوصيف على مكافأة قيمتها 10 آلاف دينار (نحو 4ر32 ألف دولار أمريكي).
وتشارك في منافسات البطولة أربعة فرق إذ يواجه (الكويت) نظيره (السالمية) يوم الجمعة المقبل على استاد جابر المبارك الصباح في نادي الصليبيخات ضمن نصف النهائي الذي يشهد أيضا مواجهة (القادسية) مع (العربي) على استاد جابر الأحمد الدولي في اليوم نفسه.
وينفرد فريق نادي الكويت بأكثر الفرق تحقيقا للقب كأس السوبر بسبعة ألقاب يليه القادسية بستة ألقاب ثم العربي بثلاثة ألقاب. (النهاية)

س ع د


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