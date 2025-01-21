الاتحاد الكويتي لكرة القدم يكشف عن مكافأة بطولة كأس السوبر (2024 -2025)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 21 - 1 (كونا) -- كشف الاتحاد الكويتي لكرة القدم
قيمة مكافأة بطولة كأس السوبر للموسم الرياضي
(2024 - 2025) المقرر انطلاقها يوم الجمعة المقبل.
وقال (اتحاد القدم) عبر حسابه في منصة (اكس) اليوم الثلاثاء إن الفريق المتوج بلقب البطولة سيحصل على مكافأة مالية قدرها 25 ألف دينار كويتي (نحو 1ر81 ألف دولار أمريكي) في حين يحصل الوصيف على مكافأة قيمتها 10 آلاف دينار (نحو 4ر32 ألف دولار أمريكي).
وتشارك في منافسات البطولة أربعة فرق إذ يواجه (الكويت) نظيره (السالمية) يوم الجمعة المقبل على استاد جابر المبارك الصباح في نادي الصليبيخات ضمن نصف النهائي الذي يشهد أيضا مواجهة (القادسية) مع (العربي) على استاد جابر الأحمد الدولي في اليوم نفسه.
وينفرد فريق نادي الكويت بأكثر الفرق تحقيقا للقب كأس السوبر بسبعة ألقاب يليه القادسية بستة ألقاب ثم العربي بثلاثة ألقاب. (النهاية)
س ع د
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