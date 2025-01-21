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قطر ترحب بمستوى تنفيذ اتفاق ايقاف إطلاق النار في غزة

1/21/2025 2:51:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 21 - 1 (كونا) -- رحبت وزارة الخارجية القطرية اليوم الثلاثاء بمستوى تنفيذ اتفاق ايقاف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة (حماس) الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي معربة عن "ثقتها الكبيرة في التزام الطرفين بتنفيذه".
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور ماجد الأنصاري خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي تنظمها الوزارة دخول أكثر من 915 شاحنة مساعدات إلى القطاع حتى الآن.
وقال إن الضمانة الرئيسية لاتفاق ايقاف إطلاق النار في غزة هي التزام الطرفين بتطبيقه والداعم الرئيسي لهذه الضمانة هو المراقبة التي تتم من خلال الوسطاء والضغط الدولي لضمان استمرار الاتفاق.
واعتبر أن التحركات على الأرض "مرضية بشكل عام" كعودة الأسرى إلى عائلاتهم وحالة التهدئة التي تتم والاستقرار النسبي الذي تشهده المنطقة بشكل عام هو العامل الأهم لدعم الوصول إلى اتفاق في المرحلة المقبلة.
وأضاف "لقد أنهينا حتى الآن أول تبادل ودخلت نسبة ليست بسيطة من المساعدات ولكن أمامنا أيام كثيرة نختبر من خلالها جدية الأطراف واليوم ال16 هو اليوم الذي ستجتمع فيه الأطراف لأول مرة في إطار نقاش المرحلة الثانية ونحن الآن نعد كل شيء لنضمن نجاحها وضمانتنا الأساسية هي اعتمادنا على النجاح على الأرض".
وأشار إلى أن غرفة العمليات "تقوم بعملها بشكل كامل لتذليل أي صعوبات قد تواجه الاتفاق" وفي حال وجود أي خرق للاتفاق لدى أي من الطرفين يتم التواصل مباشرة مع غرفة العمليات التي بدورها تتواصل مع الطرف الآخر لحلحلة المسألة بحيث لا تكون هناك أي تداعيات لمثل هذه الأمور.
وأوضح انه سيتم خلال عطلة نهاية الأسبوع التبادل الثاني للأسرى كما تم في الاتفاق والذي سيليه تسهيل الحركة من جنوبي القطاع إلى شماله وإن الأمور لا تزال تسير في مجرياتها الطبيعية لافتا إلى ان الفرق الآن تعمل بالتواصل مع الطرفين لتبادل القوائم وتأكيدها لضمان تنفيذ التبادل في وقته بنهاية الأسبوع الحالي.
وشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي لاتفاق ايقاف إطلاق النار التي تعمل قطر مع شركائها الإقليميين والدوليين لتعزيزه وضمان استدامته منوها بالدور الفاعل لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والاتصالات اليومية التي يجريها مع نظرائه عالميا.
وفيما يخص المساعدات الإنسانية أوضح الأنصاري أن الاتفاق يشمل إدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء لقطاع غزة لافتا إلى التحديات اللوجستية الناتجة عن الدمار الكبير الذي تعرض له القطاع حيث تم تدمير نحو 80 بالمئة من الوحدات السكنية بالكامل معتبرا أن أي مساعدات تدخل إلى غزة تمثل حاجة ملحة.
وثمن جهود واشنطن في الوصول إلى الاتفاق ودور الإدارة الأمريكية في دعم المفاوضات قائلا "نقدر بشكل عال انخراط إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب في المفاوضات حتى حينما كانت إدارة انتقالية قبل دخولها للبيت الأبيض انخراطها الإيجابي هو ما ساهم في الوصول إلى اتفاق اليوم".
وحول موقف قطر تجاه الشأن السوري عبر الأنصاري عن الترحيب القطري الذي جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة خاصة فيما يتعلق بالمحافظة على المدنيين واستقرار مؤسسات الدولة وضمان استمرار الخدمات العامة.
واوضح أن قطر مدت يدها بتقديم شراكة كاملة حول المستقبل بما يحقق للأشقاء في سوريا طموحاتهم وتطلعاتهم خاصة في إطار الدعم الفني بشأن تشغيل مطار دمشق الدولي وكذلك قطاع الكهرباء وإمدادات الطاقة التي ستصل إلى دمشق.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد زخما كبيرا في العلاقة بين البلدين على المستوى الرسمي والشعبي وحتى على مستوى الاستثمارات ورجال الأعمال.
وأوضح الأنصاري أن العلاقة مع سوريا تبنى الآن بشكل دائم بما يشمل تمثيل سوريا في النظم الدولية لمكافحة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وهو أمر تعمل عليه قطر بالتعاون مع شركائها في المجتمع الدولي.
وفيما يتعلق بجهود الوساطة القطرية بين روسيا وأوكرانيا أكد استمرار هذه الجهود في لم شمل الأطفال المتأثرين بالحرب بذويهم مضيفا أن كل حالة تعالج بشكل فردي بما يضمن مصلحة الأطفال وسرعة وصولهم إلى ذويهم. (النهاية)

س س س / ر س


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