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الحوثي يصطنع أزمة غاز لنهب اليمنيين قبيل رمضان - جريدة الوطن السعودية

1/21/2025 2:50:23 PM
(MENAFN- Al Watan) منذ أكثر من عقد، تستمر الميليشيات الحوثية في استغلال المناسبات الدينية، خاصة شهر رمضان، لتنفيذ خططها الرامية إلى نهب أموال المواطنين بطرق ممنهجة. وتشمل هذه الأساليب التحكم في سوق الغاز المنزلي، حيث يُفرض على المواطنين أسعارا خيالية، ما يُثقل كاهلهم.
حيث تعتمد الجماعة على خطة مدروسة تقوم على منع عمليات تعبئة أسطوانات الغاز قبل رمضان، بهدف خلق أزمة مصطنعة تزيد من الطلب، ومن ثم فرض أسعار خيالية تفوق قدرة المواطنين. ومع اقتراب الشهر الفضيل، يُجبر اليمنيون على دفع مبالغ غير مسبوقة لتعبئة أو شراء أسطوانات الغاز، في وقت تُحظر فيه أي مصادر بديلة، وتُصادر الأسطوانات القادمة من مناطق الشرعية، لتتحكم الميليشيات بالكامل في السوق وتضاعف أرباحها عبر السوق السوداء.
حملات رقابية
وكشفت مصادر محلية في العاصمة صنعاء عن حملات رقابية مشددة يقودها مشرفون حوثيون أمام نقاط تعبئة وبيع أسطوانات الغاز. هذه الحملات، التي تُبرَّر بأنها ((إجراءات تنظيمية))، تهدف في الواقع إلى تقييد عملية التعبئة بشرط واحد فقط: عدم السماح للمواطنين بتعبئة أكثر من أسطوانة واحدة أو شراء أسطوانات جديدة. بالإضافة إلى ذلك، تُمنع عملية التعبئة تمامًا اعتبارًا من منتصف شهر شعبان، ليُفرض على المواطنين الانتظار حتى حلول رمضان، حيث يتم رفع الأسعار بشكل كبير.
وفقًا للمصدر، فإن الحوثيين يخططون لتحديد سعر تعبئة أسطوانة الغاز بـ12.000 ريال يمني (حوالي 180 ريالًا سعوديًا)، في حين ستُباع الأسطوانة الكاملة بسعر 20.000 ريال يمني (300 ريال سعودي). هذا الارتفاع يُعد الأعلى في تاريخ اليمن، ويُنفَّذ ضمن خطة مدروسة تشمل: إيقاف عمليات التعبئة قبل شهر رمضان. وتسجيل قوائم بالمواطنين لمنع إعارة الأسطوانات. ومصادرة أي أسطوانات واردة من مناطق الشرعية ومعاقبة أصحابها كذلك تسريب أسطوانات إلى السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
سرقة الغاز
وأوضح المصدر أيضًا أن عناصر تابعة للميليشيات عمدت في الفترة الأخيرة إلى سرقة أسطوانات الغاز من المنازل والمحلات، لزيادة الإقبال عليها بأسعار السوق السوداء، مما يُضاعف أرباحهم على حساب المواطنين الذين يعانون من أزمة خانقة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وهذا الاستغلال المنهجي للموارد الحيوية يعكس سياسات الحوثيين المستمرة في تحويل الأزمات إلى فرص للإثراء غير المشروع، متجاهلين تمامًا الأوضاع الإنسانية المتدهورة في البلاد.
في ظل معاناة الشعب اليمني المستمرة جراء الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
خطة الحوثي المدروسة للغاز:
إيقاف عمليات التعبئة قبل شهر رمضان.
تسجيل قوائم بالمواطنين لمنع إعارة الأسطوانات.
مصادرة أي أسطوانات واردة من مناطق الشرعية ومعاقبة أصحابها.
تسريب أسطوانات إلى السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

MENAFN21012025000089011017ID1109114597

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