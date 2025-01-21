دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير تُنهي مشروعًا تطويريًا في مخيم شعفاط

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس /PNN / أنهت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية مشروع إضافة عقدة لساحة المركز النسوي في مخيم شعفاط، بتمويل إجمالي قدره 200 ألف شيقل، وذلك ضمن جهودها المستمرة لدعم المخيمات وتعزيز صمود سكانها.
وتضمن المشروع تنفيذ عدة أعمال إنشائية، شملت فتح فتحات في الجدران لتركيب أعمدة حديدية لتحميل العقدة، إضافة إلى أعمال طوبار وتسليح، وذلك بهدف تحسين البنية التحتية للمركز وتعزيز قدرته على تقديم خدماته للمجتمع المحلي.
وجرى تنفيذ المشروع بالتنسيق مع اللجنة الشعبية لخدمات مخيم شعفاط، تأكيدًا على التعاون المشترك بين مؤسسات المخيم ودائرة شؤون اللاجئين لضمان تلبية احتياجات اللاجئين وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات.
وفي هذا السياق، أكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد أبو هولي أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود المتواصلة لدعم المخيمات الفلسطينية وتحسين أوضاعها المعيشية، ودعم صمود القدس مشددًا على أن الدائرة ماضية في تنفيذ مشاريع تطويرية تلبي احتياجات اللاجئين، وتوفر بيئة آمنة وداعمة لمختلف الفئات، لا سيما النساء والشباب. وأشار إلى أن تعزيز البنية التحتية للمراكز المجتمعية يعزز من قدرتها على تقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة واستدامة.
وتؤكد دائرة شؤون اللاجئين التزامها بمواصلة تنفيذ المشاريع التطويرية في مختلف المخيمات، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين، وتعزيز استدامة المرافق الخدمية والتعليمية والاجتماعية.
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