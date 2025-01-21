دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير تُنهي مشروعًا تطويريًا في مخيم شعفاط

MENAFN - Palestine News ) القدس /PNN / أنهت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية مشروع إضافة عقدة لساحة المركز النسوي في مخيم شعفاط، بتمويل إجمالي قدره 200 ألف شيقل، وذلك ضمن جهودها المستمرة لدعم المخيمات وتعزيز صمود سكانها.

وتضمن المشروع تنفيذ عدة أعمال إنشائية، شملت فتح فتحات في الجدران لتركيب أعمدة حديدية لتحميل العقدة، إضافة إلى أعمال طوبار وتسليح، وذلك بهدف تحسين البنية التحتية للمركز وتعزيز قدرته على تقديم خدماته للمجتمع المحلي.

وجرى تنفيذ المشروع بالتنسيق مع اللجنة الشعبية لخدمات مخيم شعفاط، تأكيدًا على التعاون المشترك بين مؤسسات المخيم ودائرة شؤون اللاجئين لضمان تلبية احتياجات اللاجئين وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات.

وفي هذا السياق، أكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد أبو هولي أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود المتواصلة لدعم المخيمات الفلسطينية وتحسين أوضاعها المعيشية، ودعم صمود القدس مشددًا على أن الدائرة ماضية في تنفيذ مشاريع تطويرية تلبي احتياجات اللاجئين، وتوفر بيئة آمنة وداعمة لمختلف الفئات، لا سيما النساء والشباب. وأشار إلى أن تعزيز البنية التحتية للمراكز المجتمعية يعزز من قدرتها على تقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة واستدامة.

وتؤكد دائرة شؤون اللاجئين التزامها بمواصلة تنفيذ المشاريع التطويرية في مختلف المخيمات، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين، وتعزيز استدامة المرافق الخدمية والتعليمية والاجتماعية.