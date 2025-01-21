عشرة شهداء في جنين برصاص الاحتلال منذ بدء العدوان ظهر اليوم

MENAFN - Palestine News ) جنين /PNN/ ابلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد الشاب محمود إبراهيم جرادات (٢٩ عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة تعنك قضاء جنين وبذلك يرتفع عدد الشهداء الى 10 منذ بدء العملية العسكرية صباح اليوم.

ومان مواطن اخر قد استُشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في مخيم جنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها نقلت شهيدا من حارة الدمج داخل مخيم جنين، فيما نقلت إصابة بالرصاص الحي من جنين إلى المستشفى.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء في مدينة جنين ومخيمها إلى تسعة منذ بدء عدوان الاحتلال قبل حوالي خمس ساعات، إضافة إلى نحو 40 إصابة.

وعُرف من الشهداء حسب المصادر الطبية: معتز أبو طبيخ، ورائد أبو سباع، وأحمد شايب، وأمين زوايدة صلاحات، وخليل السعدي، وعبد الوهاب السعدي.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، في وقت سابق اليوم، في عدوان غير مسبوق، ترافقها جرافات عسكرية، بالتزامن مع تحليق طائرات الاحتلال المسيرة في الأجواء، التي قصفت مركبة فارغة بالقرب من مدرسة الزهراء في محيط مخيم جنين، فيما أطلقت طائرات الأباتشي الرصاص في سماء المخيم.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية بكثافة داخل مخيم جنين، مع استمرار إغلاق مداخله، واستولت على منزل وحولته إلى نقطة عسكرية داخل خلة الصوحة في المخيم، وجرفت شوارع في جبل أبو ظهير، وواصلت دفع تعزيزاتها العسكرية إلى محيط المخيم.

وقد أعلن جيش الاحتلال شن عدوان على مدينة جنين ومخيمها، وسط تهديدات من وزراء في حكومة الاحتلال بتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية.

وتواصل قوات الاحتلال منذ يوم أمس نصب بوابات حديدية عند مداخل بلدات وقرى في الضفة الغربية، ضمن سياسة تشديد الحصار على المحافظات كافة، وتقطيع أوصالها وتحويلها إلى "مناطق معزولة"، وتقييد حركة المواطنين، وفرض عقوبات جماعية عليهم.