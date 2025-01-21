استقالة بن غفير من الحكومة الإسرائيلية تدخل حيز التنفيذ

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / دخلت استقالة إيتمار بن غفير من منصبه وزيرا للأمن القومي حيز التنفيذ صباح اليوم الثلاثاء، مع انقضاء 48 ساعة على تقديمها بشكل رسمي.

واستبدل بن غفير تعريف نفسه عبر حسابه على منصة“إكس” من الأمن القومي إلى زعيم حزب“القوة اليهودية” اليميني المتطرف.

ونشر عبر حسابه بمنصة“تلغرام” مقطع فيديو وهو يجمع مقتنياته من مكتب وزير الأمن القومي، قائلا:“ننهي عامين من العمل في هذا المكتب”.

وإضافة إلى بن غفير دخلت استقالتا وزيري التراث عميحاي إلياهو، وشؤون النقب والجليل يتسحاك فاسرلوف حيز التنفيذ أيضا.

وكان حزب“القوة اليهودية” بزعامة بن غفير قدم استقالته الأحد من الحكومة، بعد إقرارها اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

والأحد قالت صحيفة“هآرتس” العبرية إن بن غفير ووزراء كتلته بالكنيست قدموا استقالاتهم من الحكومة احتجاجا على المصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع“حماس” وتبادل الأسرى.

وأعلن أعضاء الكنيست من الحزب الذين ترأسوا لجانا برلمانية استقالاتهم من مناصبهم، وأعلن الحزب أنه لم يعد عضوا في الائتلاف الحكومي، وفق الصحيفة.

ويتكون الائتلاف الحكومي حاليًا من 68 مقعدًا من أحزاب اليمين واليمين المتشدد والأحزاب الحريدية (المتدينون)، ومع انسحاب حزب بن غفير، يتبقى للائتلاف 62 مقعدًا، ما يكفيه للبقاء.

ولم يعين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بديلا للوزراء المستقلين حتى الساعة.