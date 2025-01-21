Tuesday, 21 January 2025 03:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ندوة سياسية: السلطة الوطنية هي الجهة الشرعية المخولة بإدارة الحياة في قطاع غزة

1/21/2025 8:12:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أكدت ندوة سياسية، عقدها مركز الأبحاث الفلسطيني، أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي الجهة الشرعية التي يجب أن تتولى إدارة الحياة اليومية للمواطنين في غزة وفي كل فلسطين.

جاء ذلك خلال الندوة، التي حضرها عدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمجلس الوطني، ومحافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس مجلس إدارة مركز الأبحاث محمد اشتية، إن السلطة الوطنية هي الخيار الوحيد لتسيير شؤون قطاع غزة واستعادة الحياة الطبيعية فيه.

وتابع: "لدينا مجموعة من الثوابت الوطنية التي لا يمكن التنازل عنها، وهي: غزة جزء لا يتجزأ من الكيانية الفلسطينية، ونحن نرفض بشكل قاطع اقتطاع أي متر من أراضي غزة أو فلسطين، ونرفض كل أشكال التهجير القسري، وقد عملنا مع الأشقاء في مصر على الحيلولة دون ذلك، وقد صمد شعبنا بإرادة صلبة رغم الظروف الصعبة".

ولفت اشتية إلى أن عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا يهدف إلى التدمير الممنهج، ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

بدوره، قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن حركة "حماس" سلّمت ملف الحوار إلى قوى غير فلسطينية وغيبت منظمة التحرير، مشددا على ضرورة إعادة الاعتبار للمنظمة من داخل البيت الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب إعادة إحياء المنظمة بكل مؤسساتها وتفعيلها، وانتظام اجتماعاتها.

وأضاف، أن المطلوب من "حماس" النزول عن الشجرة وأن تأتي للطاولة لمناقشة كيفية إدارة الوضع في قطاع غزة، وأن نفكر جديا في أن نأخذ زمام المبادرة بالخروج برؤية فلسطينية للحفاظ على بقائنا المهدد الآن وجوديا وإستراتيجيا.

من جانبه، قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، القيادة الفلسطينية تحركت على أوسع نطاق منذ بدء العدوان على قطاع غزة، من أجل وقف شلال الدم، وإنهاء العدوان على شعبنا.

وأكد التمسك بالبرنامج الوطني واستمرار النضال بكل الأساليب المتاحة والممكنة، حتى إنهاء الاحتلال والمستعمرات في الضفة الغربية بما فيها القدس.

MENAFN21012025000205011050ID1109112918

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث