سموتريتش: الهجوم في جنين جزء من أهداف الحرب التي أضيفت بطلب مني

(MENAFN
- Palestine News Network
)
تل أبيب -PNN- قال وزير
مالية الاحتلال الإسرائيلي وعضو الكابينيت، بتسلئيل سموتريتش، إنه "بعد غزة ولبنان، بدأنا اليوم بمشيئة الله في تغيير المفهوم الأمني في يهودا والسامرة وفي المعركة من أجل اجتثاث الإرهاب في المنطقة، وذلك كجزء من أهداف الحرب التي أضافها الكابينيت بناء على طلب حزب الصهيونية الدينية يوم الجمعة الماضي".
وحسب سموتريتش، فإن "'السور الحديدي' سيكون عملية عسكرية شديدة ومتواصلة من أجل الدفاع عن الاستيطان والمستوطنين ومن أجل أمن دولة إسرائيل كلها، لأن الاستيطان هو حزامها الأمني".
في السياق، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "بتوجيه الكابينيت، أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وشرطة إسرائيل، اليوم، عملية عسكرية واسعة، ومهمة، للقضاء على الإرهاب في جنين"، على حدّ وصفه.
وذكر أن "هذه خطوة أخرى نحو تحقيق الهدف الذي حددناه، وهو تعزيز الأمن في الضفة الغربية".
وتابع نتنياهو "نحن نتحرك بشكل منهجيّ وحازم ضد المحور الإيرانيّ، أينما يرسل أسلحته؛ في غزة ولبنان وسورية واليمن والضفة الغربية".
MENAFN21012025000205011050ID1109112917
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.