سموتريتش: الهجوم في جنين جزء من أهداف الحرب التي أضيفت بطلب مني

MENAFN - Palestine News ) تل أبيب -PNN- قال مالية الاحتلال الإسرائيلي وعضو الكابينيت، بتسلئيل سموتريتش، إنه "بعد غزة ولبنان، بدأنا اليوم بمشيئة الله في تغيير المفهوم الأمني في يهودا والسامرة وفي المعركة من أجل اجتثاث الإرهاب في المنطقة، وذلك كجزء من أهداف الحرب التي أضافها الكابينيت بناء على طلب حزب الصهيونية الدينية يوم الجمعة الماضي".

وحسب سموتريتش، فإن "'السور الحديدي' سيكون عملية عسكرية شديدة ومتواصلة من أجل الدفاع عن الاستيطان والمستوطنين ومن أجل أمن دولة إسرائيل كلها، لأن الاستيطان هو حزامها الأمني".

في السياق، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "بتوجيه الكابينيت، أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وشرطة إسرائيل، اليوم، عملية عسكرية واسعة، ومهمة، للقضاء على الإرهاب في جنين"، على حدّ وصفه.

وذكر أن "هذه خطوة أخرى نحو تحقيق الهدف الذي حددناه، وهو تعزيز الأمن في الضفة الغربية".

وتابع نتنياهو "نحن نتحرك بشكل منهجيّ وحازم ضد المحور الإيرانيّ، أينما يرسل أسلحته؛ في غزة ولبنان وسورية واليمن والضفة الغربية".