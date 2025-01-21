الاحتلال يُحكم إغلاق مخيم العروب شمال الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المداخل الفرعية المؤدية إلى مخيم العروب شمال الخليل.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أغلقت ثلاثة مداخل فرعية بالسواتر الترابية، وأحكمت حصارها وإغلاقها لمخيم العروب وأحيائه.
وأضافت المصادر، أن الاحتلال يواصل منذ عام إغلاق المدخل الرئيسي المحاذي للشارع الالتفافي بالبوابة الحديدية، وكذلك المدخل الجنوبي.
وقال الأهالي، إن سياسة الإغلاق التي ينتهجها الاحتلال في مخيم العروب وغيره من محافظات الضفة الغربية وبلداتها، تأتي في سياق سياسة التصعيد التي تقوم بها حكومة الاحتلال لفرض واقع احتلالي جديد، يهدف إلى تضييق الخناق على المواطنين، وفرض واقع جغرافي جديد تفصله الحواجز العسكرية والبوابات والسواتر الترابية.
وتشهد محافظة الخليل وبلداتها جملة من الإجراءات والإغلاقات غير المسبوقة، ما زادت معاناة المواطنين الذين يبحثون عن طرق جديدة للوصول إلى مراكز المدن والمؤسسات الصحية والتربوية وغيرها.
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