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الاحتلال يُحكم إغلاق مخيم العروب شمال الخليل

1/21/2025 8:12:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المداخل الفرعية المؤدية إلى مخيم العروب شمال الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أغلقت ثلاثة مداخل فرعية بالسواتر الترابية، وأحكمت حصارها وإغلاقها لمخيم العروب وأحيائه.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال يواصل منذ عام إغلاق المدخل الرئيسي المحاذي للشارع الالتفافي بالبوابة الحديدية، وكذلك المدخل الجنوبي.

وقال الأهالي، إن سياسة الإغلاق التي ينتهجها الاحتلال في مخيم العروب وغيره من محافظات الضفة الغربية وبلداتها، تأتي في سياق سياسة التصعيد التي تقوم بها حكومة الاحتلال لفرض واقع احتلالي جديد، يهدف إلى تضييق الخناق على المواطنين، وفرض واقع جغرافي جديد تفصله الحواجز العسكرية والبوابات والسواتر الترابية.

وتشهد محافظة الخليل وبلداتها جملة من الإجراءات والإغلاقات غير المسبوقة، ما زادت معاناة المواطنين الذين يبحثون عن طرق جديدة للوصول إلى مراكز المدن والمؤسسات الصحية والتربوية وغيرها.

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