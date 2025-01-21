وقفة تضامنية مع المعتقلين في طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم / PNN - دعا محافظ طولكرم عبد الله كميل إلى التحرك العاجل من المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والجهات ذات العلاقة، لوقف التعذيب الممارس بحق المعتقلين
في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاعتصام الأسبوعي التضامني مع المعتقلين أمام مقر الصليب الأحمر بطولكرم، بدعوة من حركة فتح وفصائل العمل الوطني، ونادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين.
وقال كميل، إن قضية المعتقلين تأتي على رأس أولويات القيادة، ممثلة بالرئيس محمود عباس، من خلال العمل المستمر والجهود مع المجتمع الدولي والجهات الدولية الفاعلة.
بدوره، قال مدير نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر، إن هناك مؤشرات كبيرة على عودة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعمل داخل سجون الاحتلال، وهذه بشرى كبيرة للمعتقلين وذويهم، بعد الممارسات العنصرية والجرائم بحق المعتقلين بإشراف مباشر من المتطرف بن غفير الذي مارس بعنجهيته وتتطرفه حقده على 12 ألف معتقل.
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