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وقفة تضامنية مع المعتقلين في طولكرم

1/21/2025 8:12:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم / PNN - دعا محافظ طولكرم عبد الله كميل إلى التحرك العاجل من المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والجهات ذات العلاقة، لوقف التعذيب الممارس بحق المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاعتصام الأسبوعي التضامني مع المعتقلين أمام مقر الصليب الأحمر بطولكرم، بدعوة من حركة فتح وفصائل العمل الوطني، ونادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وقال كميل، إن قضية المعتقلين تأتي على رأس أولويات القيادة، ممثلة بالرئيس محمود عباس، من خلال العمل المستمر والجهود مع المجتمع الدولي والجهات الدولية الفاعلة.

بدوره، قال مدير نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر، إن هناك مؤشرات كبيرة على عودة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعمل داخل سجون الاحتلال، وهذه بشرى كبيرة للمعتقلين وذويهم، بعد الممارسات العنصرية والجرائم بحق المعتقلين بإشراف مباشر من المتطرف بن غفير الذي مارس بعنجهيته وتتطرفه حقده على 12 ألف معتقل.

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