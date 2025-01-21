مجدلاني يُطلع ممثل اليابان لدى فلسطين على آخر المستجدات

(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله / PNN - أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، ممثل
اليابان لدى دولة فلسطين أرايكي كاتسوهيكو على آخر المستجدات الميدانية والسياسية في فلسطين.
وقال مجدلاني خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء، بمدينة رام الله، إن حكومة الاحتلال تقوم بعدوان شامل على الضفة الغربية بما فيها القدس، إذ تواصل عدوانها على شعبنا بشكل يومي، وآخره العدوان الواسع على مدينة جنين ومخميها.
وشدد على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإعادة الإعمار وفتح أفق سياسي لإنهاء الاحتلال.
وأكد مجدلاني، عمق العلاقات الفلسطينية اليابانية، وتقدير الشعب والحكومة الفلسطينيَين لدعم اليابان المستمر لفلسطين في المجالات العديدة، وتثمين موقفها بالتصويت لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن، والبناء عليه نحو الاعتراف الياباني بدولة فلسطين.
ومن جانبه، أكد كاتسوهيكو سعي اليابان المستمر إلى إنهاء الحرب في غزة، والدعم الثابت للمسار السياسي الذي يحقق الاستقرار والأمن في المنطقة، ويؤدي إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وكذلك مواصلة دعم بلاده للسلطة الوطنية الفلسطينية في مختلف المجالات.
MENAFN21012025000205011050ID1109112913
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.