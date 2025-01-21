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مجدلاني يُطلع ممثل اليابان لدى فلسطين على آخر المستجدات

1/21/2025 8:12:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، ممثل اليابان لدى دولة فلسطين أرايكي كاتسوهيكو على آخر المستجدات الميدانية والسياسية في فلسطين.

وقال مجدلاني خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء، بمدينة رام الله، إن حكومة الاحتلال تقوم بعدوان شامل على الضفة الغربية بما فيها القدس، إذ تواصل عدوانها على شعبنا بشكل يومي، وآخره العدوان الواسع على مدينة جنين ومخميها.

وشدد على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإعادة الإعمار وفتح أفق سياسي لإنهاء الاحتلال.

وأكد مجدلاني، عمق العلاقات الفلسطينية اليابانية، وتقدير الشعب والحكومة الفلسطينيَين لدعم اليابان المستمر لفلسطين في المجالات العديدة، وتثمين موقفها بالتصويت لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن، والبناء عليه نحو الاعتراف الياباني بدولة فلسطين.

ومن جانبه، أكد كاتسوهيكو سعي اليابان المستمر إلى إنهاء الحرب في غزة، والدعم الثابت للمسار السياسي الذي يحقق الاستقرار والأمن في المنطقة، ويؤدي إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وكذلك مواصلة دعم بلاده للسلطة الوطنية الفلسطينية في مختلف المجالات.

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