وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني تستقبل السفير الإماراتي لدى مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبلت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، فهد محمد سالم بن كردوس العامري سفير دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، رحبت الوزيرة الرميحي بالسفير، مؤكدةً على عمق العلاقات الأخوية والتعاون المستمر بين البلدين الشقيقين، وما تشهده من تقدم على كافة المستويات.
بدوره، أشاد فهد محمد سالم بن كردوس العامري سفير دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين بجهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، والتي تتواكب مع التطور الذي تشهده المملكة، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهاء في ظل قيادتها الحكيمة.
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