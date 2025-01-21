Tuesday, 21 January 2025 02:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني تستقبل السفير الإماراتي لدى مملكة البحرين

1/21/2025 8:05:25 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، فهد محمد سالم بن كردوس العامري سفير دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، رحبت الوزيرة الرميحي بالسفير، مؤكدةً على عمق العلاقات الأخوية والتعاون المستمر بين البلدين الشقيقين، وما تشهده من تقدم على كافة المستويات.

بدوره، أشاد فهد محمد سالم بن كردوس العامري سفير دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين بجهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، والتي تتواكب مع التطور الذي تشهده المملكة، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهاء في ظل قيادتها الحكيمة.

MENAFN21012025000055011008ID1109112864

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث