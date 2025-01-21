وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني تستقبل السفير الإماراتي لدى مملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبلت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، فهد محمد سالم بن كردوس العامري سفير دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، رحبت الوزيرة الرميحي بالسفير، مؤكدةً على عمق العلاقات الأخوية والتعاون المستمر بين البلدين الشقيقين، وما تشهده من تقدم على كافة المستويات.

بدوره، أشاد فهد محمد سالم بن كردوس العامري سفير دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين بجهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، والتي تتواكب مع التطور الذي تشهده المملكة، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهاء في ظل قيادتها الحكيمة.