المجلس التنفيذي الاستشاري لمركز ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي يعقد الاجتماع السنوي الأول لعام 2025

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقد المجلس التنفيذي الاستشاري لمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، ذراع البحوث والتطوير لمركز ناصر العلمي والتقني، اجتماعه الأول لعام 2025 بمشاركة نخبة من ممثلي القطاعين العام والخاص، بما في ذلك شركات وطنية منها مجموعة بابكو إنرجيز، شركة ألمنيوم البحرين (البا)، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات ومؤسسات حكومية وخاصة من بينها مكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الإعلام، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة العمل، شؤون الجمارك، غرفة البحرين، مجلس الشورى، وشركة بنفت.
وخلال الاجتماع، استعرض المركز أبرز إنجازاته للربع الثالث والرابع من عام 2024، حيث تجاوز عدد المشاريع المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي السبعين مشروعًا منذ تأسيس المركز في عام 2021 وحتى اللحظة، شملت مجالات حيوية مثل التنبؤ الآلي، تعلم الآلة، الرؤية الحاسوبية، المحادثات الروبوتية، وأتمتة العمليات. كما تم تسليط الضوء على أكثر من ثلاثين مشروعًا قيد التخطيط والتنفيذ للمرحلة القادمة، مع توسع شبكة الشراكات المحلية والإقليمية، بما يعزز مكانة المركز كأحد المراكز الاقليمية للابتكار في الذكاء الاصطناعي.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مبادرات المركز المعرفية، والتي تضمنت العديد من الدورات التدريبية وورش العمل التوعوية التي قدمها المركز لمختلف المؤسسات في المملكة، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات المحلية، بما يضمن بناء كوادر مؤهلة قادرة على قيادة المستقبل الرقمي. كما أكد المركز في ختام الاجتماع عزمه التوسع في تقديم خدماته ليشمل دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على بناء شراكات استراتيجية وتطبيق حلول مبتكرة تشمل أحدث التقنيات مثل نماذج اللغة الكبيرة.
الجدير بالذكر أن ذراع البحوث والتطوير لمركز ناصر العلمي والتقني يهدف الى تقديم مبادرات تعزز من الابتكار والاستدامة في مجال الذكاء الاصطناعي بما يدعم أهداف التحول الرقمي في المملكة ويدفع بعجلة التطور التكنولوجي والاقتصادي إلى آفاق جديدة مع ترسيخ مكانة المملكة لأن تكون نموذجاً رائداً على المستوى الاقليمي والدولي في مبادرات الذكاء الاصطناعي وتبنيها.
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