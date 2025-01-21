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المجلس التنفيذي الاستشاري لمركز ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي يعقد الاجتماع السنوي الأول لعام 2025

1/21/2025 8:05:23 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقد المجلس التنفيذي الاستشاري لمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، ذراع البحوث والتطوير لمركز ناصر العلمي والتقني، اجتماعه الأول لعام 2025 بمشاركة نخبة من ممثلي القطاعين العام والخاص، بما في ذلك شركات وطنية منها مجموعة بابكو إنرجيز، شركة ألمنيوم البحرين (البا)، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات ومؤسسات حكومية وخاصة من بينها مكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الإعلام، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة العمل، شؤون الجمارك، غرفة البحرين، مجلس الشورى، وشركة بنفت.
وخلال الاجتماع، استعرض المركز أبرز إنجازاته للربع الثالث والرابع من عام 2024، حيث تجاوز عدد المشاريع المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي السبعين مشروعًا منذ تأسيس المركز في عام 2021 وحتى اللحظة، شملت مجالات حيوية مثل التنبؤ الآلي، تعلم الآلة، الرؤية الحاسوبية، المحادثات الروبوتية، وأتمتة العمليات. كما تم تسليط الضوء على أكثر من ثلاثين مشروعًا قيد التخطيط والتنفيذ للمرحلة القادمة، مع توسع شبكة الشراكات المحلية والإقليمية، بما يعزز مكانة المركز كأحد المراكز الاقليمية للابتكار في الذكاء الاصطناعي.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مبادرات المركز المعرفية، والتي تضمنت العديد من الدورات التدريبية وورش العمل التوعوية التي قدمها المركز لمختلف المؤسسات في المملكة، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات المحلية، بما يضمن بناء كوادر مؤهلة قادرة على قيادة المستقبل الرقمي. كما أكد المركز في ختام الاجتماع عزمه التوسع في تقديم خدماته ليشمل دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على بناء شراكات استراتيجية وتطبيق حلول مبتكرة تشمل أحدث التقنيات مثل نماذج اللغة الكبيرة.
الجدير بالذكر أن ذراع البحوث والتطوير لمركز ناصر العلمي والتقني يهدف الى تقديم مبادرات تعزز من الابتكار والاستدامة في مجال الذكاء الاصطناعي بما يدعم أهداف التحول الرقمي في المملكة ويدفع بعجلة التطور التكنولوجي والاقتصادي إلى آفاق جديدة مع ترسيخ مكانة المملكة لأن تكون نموذجاً رائداً على المستوى الاقليمي والدولي في مبادرات الذكاء الاصطناعي وتبنيها.

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