وزارة المواصلات والاتصالات: انتهاء تركيب العدادات الذكية لسيارات الأجرة لتعزيز كفاءة النقل البري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكدت فاطمة عبدالله الظاعن وكيل وزارة المواصلات والاتصالات للنقل البري والبريد انتهاء الوزارة من تركيب العدادات الذكية لسيارات الأجرة للأفراد، في إطار برامجها المتطورة لرفع كفاءة خدمات النقل البري، بما يواكب أحدث التطورات الرقمية، ويحقق مصالح سائقي السيارات والركاب من المواطنين والمقيمين والزوار على أسس من العدالة والشفافية.

وأضافت وكيل الوزارة أن العدادات الذكية توفر معلومات دقيقة حول بيانات السائق وتفاصيل الرحلة، ومسارها وتكلفتها الفعلية، والتعرفة المعتمدة، مع خاصية احتساب التعرفة الخاصة بالأجرة تلقائيًا، إلى جانب تضمنها خرائط ذكية قابلة للربط مع تطبيقات التوصيل الحديثة، وإمكانية تدعيمها مستقبلاً بأنظمة الدفع الإلكتروني كالبطاقات البنكية وتطبيق "بنفت".

ونوهت وكيل وزارة المواصلات والاتصالات للنقل البري والبريد مواصلة الوزارة جهودها في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وحرصها على تطوير البنية التحتية ودعم التحول الرقمي في تقديم خدمات مواصلات آمنة وموثوقة ومستدامة، من شأنها تعزيز حركة النقل البري، ودعم المسيرة التنموية بالتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وتقدمت وكيل وزارة المواصلات والاتصالات بالشكر الجزيل للأفراد العاملين في نشاط سيارات الأجرة على تعاونهم مع وزارة المواصلات والاتصالات لإنجاح عملية التركيب بكل يسر وسهولة، وبالأخص جمعية سواق النقل العام التي عملت جاهدة على دعم عملية التركيب بما يحمي حقوق جميع الأطراف في تقديم أفضل خدمات سيارات الأجرة بجودة وكفاءة عالية.