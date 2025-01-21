وزارة المواصلات والاتصالات: انتهاء تركيب العدادات الذكية لسيارات الأجرة لتعزيز كفاءة النقل البري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت فاطمة عبدالله الظاعن وكيل وزارة المواصلات والاتصالات للنقل البري والبريد انتهاء الوزارة من تركيب العدادات الذكية لسيارات الأجرة للأفراد، في إطار برامجها المتطورة لرفع كفاءة خدمات النقل البري، بما يواكب أحدث التطورات الرقمية، ويحقق مصالح سائقي السيارات والركاب من المواطنين والمقيمين والزوار على أسس من العدالة والشفافية.
وأضافت وكيل الوزارة أن العدادات الذكية توفر معلومات دقيقة حول بيانات السائق وتفاصيل الرحلة، ومسارها وتكلفتها الفعلية، والتعرفة المعتمدة، مع خاصية احتساب التعرفة الخاصة بالأجرة تلقائيًا، إلى جانب تضمنها خرائط ذكية قابلة للربط مع تطبيقات التوصيل الحديثة، وإمكانية تدعيمها مستقبلاً بأنظمة الدفع الإلكتروني كالبطاقات البنكية وتطبيق "بنفت".
ونوهت وكيل وزارة المواصلات والاتصالات للنقل البري والبريد مواصلة الوزارة جهودها في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وحرصها على تطوير البنية التحتية ودعم التحول الرقمي في تقديم خدمات مواصلات آمنة وموثوقة ومستدامة، من شأنها تعزيز حركة النقل البري، ودعم المسيرة التنموية بالتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وتقدمت وكيل وزارة المواصلات والاتصالات بالشكر الجزيل للأفراد العاملين في نشاط سيارات الأجرة على تعاونهم مع وزارة المواصلات والاتصالات لإنجاح عملية التركيب بكل يسر وسهولة، وبالأخص جمعية سواق النقل العام التي عملت جاهدة على دعم عملية التركيب بما يحمي حقوق جميع الأطراف في تقديم أفضل خدمات سيارات الأجرة بجودة وكفاءة عالية.
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