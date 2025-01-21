انتهى الانتظار .. مسلسل الصفقة بموسمه الثاني يعود قريبًا بأحداثه المشوقة!

(MENAFN
- Atteline) بعد شهور من الترقب والانتظار، أعلنت نتفليكس عن اقتراب موعد انطلاق الموسم الثاني من مسلسل "الصفقة" المقرر عرضه حصريًا على نتفليكس في 13 فبراير، حيث تعود الشخصيتان المحبوبتان فريدة (روان مهدي) ومنيرة (منى حسين) لاستكمال رحلتهما المشوّقة في عالم البورصة الكويتية.
في هذا الفصل الجديد، تواجه البطلتان تحديات تحقيق التوازن بين طموحاتهما المهنية وحياتهما الشخصية وضغوط المجتمع المحيطة في فترة الثمانينيات في دولة الكويت.
في موسمه الأول، أسر "الصفقة" المشاهدين بقصته المستوحاة من أحداث حقيقية تعود لحقبة الثمانينيات، ليروي قصة نساء رائدات في القطاع المالي تدخلان معترك البورصة الكويتية في أوج ازدهارها. ورغم الصعوبات والتحديات التي تواجه كلتيهما في بيئة عمل يهيمن عليها الرجال؛ تواصل "فريدة" و"منيرة" شق طريقهما بعزيمة وإصرار، لتحقيق طموحاتهما. شخصيتا "فريدة" و"منيرة"، بشغفهما المتّقد وطموحهما اللا محدود، نجحتا في التأثير على قلوب المشاهدين وأشعلتا شغفهم بمواصلة متابعة قصتهما.
لا تفوتوا الموعد! سينطلق الموسم الثاني من مسلسل "الصفقة" حصريًا على نتفليكس يوم 13 فبراير 2025.
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