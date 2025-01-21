"ذا رافيز بالاس" يحتفي بالغنى الثقافي والإرث العريق لولاية كيرالا الهندية

(MENAFN
- Gambit Communications HQ) كولام، 21 يناير 2024 — كشف ذا ليلا أشتامودي، أحد فنادق رافيز، عن أحدث منتجعاته الفاخرة، وهو قصر ذا رافيز بالاس، الذي يشكّل تحفة معمارية تراثية تضفي بعداً جديداً إلى تجارب السفر الغنية في كيرالا وتلفت الأنظار بحلّتها الجديدة التي اكتسبتها بعد عملية ترميم متقنة. يتخذ القصر موقعاً مميزاً على ضفاف بحيرة أشتامودي الهانئة، حيث يجمع بين غنى التاريخ وعمق الثقافة والرفاهية الحديثة ضمن موقع واحد يستقطب الزوار من كافة أنحاء العالم.
شُيّد القصر في منطقة رائعة نقية الأجواء يسجّل فيها مؤشر جودة الهواء قرابة الـ30، مما يعزز الأجواء الهادئة التي تسود فيها ويرتقي بتجربة الضيوف الذين يبحثون عن ملاذ هانئ.
تمّ بناء القصر الذي يتّسم بلمسات من التقاليد التي تشتهر بها ولاية كيرالا والتأثيرات الهولندية والبرتغالية عام 1911 (أو 1087 بحسب كولا فارشام أو عصر المالايالامية). كما يحتفي بالثراء الثقافي لكيرالا وبمفهوم الفخامة المعاصرة من خلال استخدام الخشب منمّق النقوش في التصاميم الداخلية واعتماد نهج فاستو شاسترا التصميمي القائم على التناغم.
ويرحّب القصر بالضيوف لدى وصولهم بطرق ثلاث مختلفة ويدعوهم إلى اختبار عالم فريد من الفخامة من خلال نقلهم عبر بحيرة أشتامودي في رحلة هادئة إلى الفندق على متن قارب، أو بالسيارة وسط المناظر الطبيعية الخلابة لولاية كيرالا، أو على متن طوافة خاصة. وبمجرد دخول الضيوف إلى الفندق، سيسحرهم منظر شروق الشمس وغروبها وانعكاس أشعتها الذهبية على مياه البحيرة المتلألئة، مما يبثّ شعوراً بالاندماج مع الطبيعة ويتيح التعمّق بجمالها الحقيقي.
وتعليقاً على افتتاح الفندق، قال الدكتور بي رافي بيلاي، رئيس مجلس إدارة مجموعة RP: "ارتكزنا في رؤيتنا لقصر رافيز - أشتامودي على الاحتفاء بغنى تراث كيرالا وصونه بحيث تعكس كافة تفاصيله هذا الإرث الثقافي العريق. ومن خلال تقديمنا تجارب فريدة من نوعها لضيوفنا، نمنحهم فرصة الاطلاع عن كثب على تقاليد المنطقة وغناها الطبيعي، ويشرّفنا أن نتشارك هذه الكنوز التي نفخر بها مع سائر العالم."
يعدّ قصر ذا رافيز بالاس في ذا ليلا أشتامودي، أحد فنادق رافيز، تحفة من الإبداع الفني والفخامة. فقد خضع لترميم متقن للحفاظ على روعته المعمارية وإضافة لمسات حديثة إلى تصميمه. كما أنه يتميز بحدائقه المنسقة وممراته المرصوفة بالغرانيت وبما يوفره من تجارب فريدة مثل تربية الأسماك والتي تقدم للضيوف لمحة عن طريقة الحياة التقليدية التي تسود في كيرالا. ويعود تاريخ هذه الأعجوبة المعمارية إلى 113 سنة خلت، حيث تعدّ بمثابة شهادة على تقاليد كيرالا النابضة بالحياة والتزامها بالحفاظ على البيئة.
وحضرت افتتاح الفندق شخصيات مهمة أبرزها النائب ن.ك. بريماتاشاندران، والعمدة براسانا إرنست، والنائب موكيش م، ومسؤول التحصيل ديفيداس ن. آي إيه إس، ومدير السياحة، سيخا سوريندران، وجوزيه براديب، رئيس جمعية KTM، وراجو كانامبوزا، رئيس EMAK، وسوبهاش غوش، رئيس ATTOI، وسانجيف كومار، رئيس CATO. وتمّ الترحيب بالضيوف بالزينة والمراسم الهندية التقليدية والتي تلتها عروض شعبية رائعة مثل أوركسترا بانشافاديام التي تحتفي بالغنى الثقافي لولاية كيرالا.
تخللت الافتتاح كلمة ترحيبية ألقاها المدير العام سام ك. فيليب الذي تحدث عن الرؤية الكامنة وراء قصر ذا رافيز بالاس، إضافة إلى كلمات لكبار الشخصيات سلطت الضوء على دوره في تعزيز التراث الثقافي والسياحة الفاخرة.
وبعد جولة إرشادية في أرجاء القصر، استمتع الضيوف بسباق زوارق فالامكالي ساديا التقليدي، تكريماً لتراث الطهي في ولاية كيرالا، وبمشاهدة خاصة لبطولة سباق القوارب 2024 على المياه الهادئة لبحيرة أشتامودي.
ويضفي قصر ذا رافيز بالاس في ذا ليلا أشتامودي، أحد فنادق رافيز، من خلال تناغم عناصر التراث والحداثة والجمال الطبيعي في تصميمه، معنى جديداً إلى مفهوم السفر المترف في كيرالا، حيث يدعو الضيوف إلى إعادة استكشاف فنّ العيش في ربوع الهند الساحرة.
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