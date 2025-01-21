تطور الهواتف القابلة للطي: كيف تقود هواوي مسيرة الابتكار والموثوقية

(MENAFN
- mslgroup) قبل حوالي 5 سنوات، تم تقديم أول هاتف قابل للطي موجه للسوق الجماهيري. كان مكلفًا وجاء مع العديد من المشاكل التي ترافق أي منتج تقني من الجيل الأول. وليس من المفاجئ أنه تم سحب بعض الوحدات من الأسواق بعد ظهور مشاكل مع الأجهزة بعد أن خف حماس البدايات. لكن الهواتف القابلة للطي مرّت بمزيد من التطورات على مر السنين، وتم حل العديد من المشاكل التي كانت موجودة في البداية. لقد شهدنا زيادة ثابتة في حصة سوق الهواتف القابلة للطي في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإن النمو كان أبطأ مما كان يتوقعه الكثيرون في البداية.
لكن اتضح أن المستهلكين لا يزالون مترددين، حيث يتساءلون ما إذا كان السعر الأعلى لهاتف بشاشة أكبر يستحق التضحية ببعض الجوانب الأخرى الهامة، مثل المتانة. لذلك، التحدي الآن أمام شركات الهواتف الذكية سيكون في تصميم هاتف قابل للطي يقدم جميع فوائد الهواتف القابلة للطي دون أي من التنازلات المعتادة. وهنا يبدو أن هواوي تتجه نحو هذا الهدف.
تعد هواوي من اللاعبين الرئيسيين في سوق الهواتف القابلة للطي، حيث تواصل قيادة الابتكار في هذا المجال، مسيطرة على أكثر من ثلث حصة السوق العالمية منذ عام 2020. في الربع الأول من عام 2024، حققت هواوي 35% من حصة سوق الهواتف القابلة للطي على مستوى العالم، مع نمو مذهل بنسبة 257% على أساس سنوي، وفقًا لتقرير شركة Counterpoint Research. وفي النصف الأول من 2024، شكلت هواتف هواوي القابلة للطي 42.7% من السوق، مما جعلها تحتل المركز الأول في الصين، حسب تقرير IDC.
مؤخرًا، تصدرت هواوي عناوين الصحف بإطلاقها أول هاتف ذكي قابل للطي ثلاثي الطي في العالم، HUAWEI Mate XT، مما جذب انتباه العالم مرة أخرى إلى عملاق التكنولوجيا. وعلى الرغم من أن Mate XT لم يصبح متاحًا خارج الصين بعد، إلا أن الشركة أطلقت هاتفًا قابلًا للطي بنمط الكتاب التقليدي و هو HUAWEI Mate X6، في السوق العالمية.
بدلاً من الاعتماد على الميزات الاستعراضية لجذب الانتباه، يركز HUAWEI Mate X6 على تحسين تصميم الهاتف القابل للطي بشكل مثالي. لقد تعاملت هواوي مع مخاوف المتانة من خلال استخدام مواد مبتكرة وهندسة ذكية. الجزء الأكثر تكلفة في أي هاتف قابل للطي بشاشة كبيرة، مثل HUAWEI Mate X6، هو الشاشة الداخلية. لتعزيز قوتها، أضافت هواوي لوحة من الألياف الكربونية، مما يزيد من صلابتها بنسبة 65%. وهذا يأتي مع إطار وسطى مصنوع من الألومنيوم المستخدم في صناعة الطائرات. كما أن الشاشة الخارجية محمية بزجاج كونلون من الجيل الثاني، الذي يتميز بهيكل شبكي زجاجي معاد تصميمه.
تم تحسين المفصلة أيضًا. فهي مصنوعة من الفولاذ المستخدم في صنع الصواريخ بنسبة 100%، مما يجعلها أقوى بنسبة 27%. كما تم تقليل سمك الطي بنسبة 12%، وسمك الهاتف عند الفتح بنسبة 14%، مما يمنح HUAWEI Mate X6 مظهرًا أنحف دون التضحية بالقوة والمتانة.
عادةً ما كانت كاميرات الهواتف القابلة للطي تمثل تنازلات، لكن HUAWEI Mate X6يُعد استثناءً من ذلك. فهو يحتوي على نظام كاميرا قوي يُنافس هواتف هواوي الرائدة. مع 1.5 مليون قناة طيفية، يوفر تحسنًا بنسبة 120% في دقة الألوان. كما يتضمن النظام العدسة المقربة ماكرو تليفوتوغرافية، مما يمنح كاميرات الهواتف القابلة للطي مرونة غير مسبوقة. أما الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، فهي تأتي مع فتحة قابلة للتعديل ماديًا بـ 10 خطوات.
قفزة هواوي الكبيرة في سوق الهواتف القابلة للطي لم تكن مصادفة. فالشركة تُعد من بين أكبر المستثمرين في البحث والتطوير على مستوى العالم. سنويًا، تخصص هواوي أكثر من 10% من إيراداتها السنوية في مجال البحث والتطوير. على مدار العقد الماضي، تجاوزت استثماراتها في هذا المجال 1.11 تريليون يوان صيني، مما يعني أن أكثر من 100 مليار يوان تُنفق سنويًا لدفع عجلة الابتكار في المنتجات والتكنولوجيا. وفي عام 2023 فقط، أنفقت هواوي 164.7 مليار يوان صيني على البحث والتطوير، وهو ما يمثل 23.4% من إجمالي إيراداتها.
وفقًا لمجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، تصدرت هواوي المرتبة الثامنة كأكثر الشركات ابتكارًا على مستوى العالم، واحتلت المرتبة الخامسة في لوحة مؤشرات الاستثمار في البحث والتطوير الصناعي للاتحاد الأوروبي لعام 2023. وبفضل هذا التركيز المستمر على الابتكار، أصبحت هواوي الآن تمتلك واحدة من أكبر محفظات براءات الاختراع في العالم.
لقد قطع سوق الهواتف القابلة للطي شوطًا طويلًا منذ بدايته المتعثرة، ولكن إمكانياته الحقيقية ما زالت في طور التطوير. تظهر استراتيجية هواوي تحولًا نحو التركيز على الجوهر بدلاً من الاستعراضات. من خلال التركيز على الابتكار وصقل تجربة الهواتف القابلة للطي، تقدم هواوي نسخة متقنة وموثوقة من هذه التكنولوجيا—وهى بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح لصناعة الهواتف الذكية.
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