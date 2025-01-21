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ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي في 2024

1/21/2025 7:04:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات صادرة عن الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات أن مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 0.8% في 2024 وبلغت حوالي 10.632 مليون سيارة.
وذكرت الرابطة أن "عدد السيارات الجديدة المسجلة شهد زيادة طفيفة بنسبة 0.8% في عام 2024 ليصل إلى حوالي 10.6 مليون وحدة".


وفي ديسمبر 2024، ارتفعت مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 5.1% على أساس سنوي، حيث تم تسجيل 910505 سيارة، لكن المبيعات في ألمانيا انخفضت بنسبة 7.1%، وفي إيطاليا بنسبة 4.9%، بينما شهدت إسبانيا زيادة بنسبة 28.8%، وفرنسا ارتفاعا بنسبة 1.5%.

RT

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