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بورصة عمان تغلق على انخفاض

1/21/2025 7:04:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.26 بالمئة الى مستوى النقطة 2629، حيث بلغت الأسهم المتداولة 2.7 مليون سهم، بقيمة 4.5 مليون دينار نتيجة عقد 1807 صفقات.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 32 شركة أظهرت انخفاضا بينما ارتفعت أسهم 21 شركة، واستقرت أسهم 39 شركة أخرى.

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