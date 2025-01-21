بورصة عمان تغلق على انخفاض
التاريخ
1/21/2025 7:04:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.26 بالمئة الى مستوى النقطة 2629، حيث بلغت الأسهم المتداولة 2.7 مليون سهم، بقيمة 4.5 مليون دينار نتيجة عقد 1807 صفقات.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 32 شركة أظهرت انخفاضا بينما ارتفعت أسهم 21 شركة، واستقرت أسهم 39 شركة أخرى.
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