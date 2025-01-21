جلالة الملك المعظم يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم برقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل
المملكة العربية السعودية الشقيقة.
أعرب جلالته في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة لأخيه خادم الحرمين الشريفين في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود يرحمه الله، سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم العائلة المالكة الكريمة جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.
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