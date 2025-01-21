الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب يشيد بدعم مجموعة بنك البحرين والكويت كراعٍ بلاتيني للصندوق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعرب الشيخ خالد بن سلمان بن خالد آل خليفة، مدير الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب، عن شكره وتقديره لمجموعة بنك البحرين والكويت على دعمها المتواصل كراعٍ بلاتيني للصندوق، وحرصها على تفعيل دورها في رعاية أبناء وأسر الشهداء إيمانًا منها بأهمية الشراكة المجتمعية.

وأشاد مدير الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب بدور المؤسسات والشركات الداعمة للصندوق منذ تأسيسه وحتى اليوم، وحرصها على دعم مختلف المبادرات التي يقوم بها من أجل تحقيق أهدافه.

من جانبه، صرح ياسر الشريفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت، قائلاً: "نفخر بشراكتنا مع الصندوق الملكي لشهداء الواجب ودعمنا المستمر له، ونعتبر دعم المبادرات التي تكرّم تضحيات الشهداء وتقدم الرعاية لأسرهم جزءًا أساسيًا من مسؤوليتنا المجتمعية، بما يعكس قيم الوفاء والتقدير لأولئك الذين بذلوا أرواحهم دفاعًا عن وطننا العزيز، إضافة إلى تعزيز قيم التكاتف والتضامن والتلاحم الوطني في مجتمعنا".