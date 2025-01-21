الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب يشيد بدعم مجموعة بنك البحرين والكويت كراعٍ بلاتيني للصندوق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعرب الشيخ خالد بن سلمان بن خالد آل خليفة، مدير الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب، عن شكره وتقديره لمجموعة بنك البحرين والكويت على دعمها المتواصل كراعٍ بلاتيني للصندوق، وحرصها على تفعيل دورها في رعاية أبناء وأسر الشهداء إيمانًا منها بأهمية الشراكة المجتمعية.
وأشاد مدير الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب بدور المؤسسات والشركات الداعمة للصندوق منذ تأسيسه وحتى اليوم، وحرصها على دعم مختلف المبادرات التي يقوم بها من أجل تحقيق أهدافه.
من جانبه، صرح ياسر الشريفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت، قائلاً: "نفخر بشراكتنا مع الصندوق الملكي لشهداء الواجب ودعمنا المستمر له، ونعتبر دعم المبادرات التي تكرّم تضحيات الشهداء وتقدم الرعاية لأسرهم جزءًا أساسيًا من مسؤوليتنا المجتمعية، بما يعكس قيم الوفاء والتقدير لأولئك الذين بذلوا أرواحهم دفاعًا عن وطننا العزيز، إضافة إلى تعزيز قيم التكاتف والتضامن والتلاحم الوطني في مجتمعنا".
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