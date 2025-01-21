مجلس إدارة كلية البحرين للمعلمين يعقد اجتماعه الدوري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقد مجلس إدارة كلية البحرين للمعلمين اجتماعه الدوري
برئاسة الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل وزارة التربية
والتعليم، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المساندة للمجلس.
وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بمهام اللجان المساندة التي تم إقرارها من قبل مجلس الإدارة والمتصلة بسياسات التعلم والتربية الخاصة والتعليم المبكر، حيث أطلع المجلس على خطط ومقترحات عمل اللجان لسبل التعاون والتطوير بين الوزارة وكلية البحرين للمعلمين لضمان تحقيق التوافق بين متطلبات وزارة التربية والتعليم ومخرجات الكلية.
وعبرت رئيس مجلس الإدارة عن شكرها للقائمين على تنظيم زيارة وفد جامعة بوسطن من قبل وزارة التربية والتعليم وكلية البحرين للمعلمين على جهودهم في إنجاح هذه الزيارة، مشيدةً بإعجاب الوفد بمستوى المدارس والطلبة بمملكة البحرين، موكدةً على أهمية هذا النوع من الزيارات والشراكات في تعزيز وتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية تتماشى مع احتياجات سوق العمل وتطلعاته.
بدورها، استعرضت الدكتورة لوسي بايلي عميدة كلية البحرين للمعلمين آخر مستجدات خطط الكلية وفعالياتها.
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