مجلس إدارة كلية البحرين للمعلمين يعقد اجتماعه الدوري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) عقد مجلس إدارة كلية البحرين للمعلمين اجتماعه برئاسة الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل وزارة والتعليم، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المساندة للمجلس.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بمهام اللجان المساندة التي تم إقرارها من قبل مجلس الإدارة والمتصلة بسياسات التعلم والتربية الخاصة والتعليم المبكر، حيث أطلع المجلس على خطط ومقترحات عمل اللجان لسبل التعاون والتطوير بين الوزارة وكلية البحرين للمعلمين لضمان تحقيق التوافق بين متطلبات وزارة التربية والتعليم ومخرجات الكلية.

وعبرت رئيس مجلس الإدارة عن شكرها للقائمين على تنظيم زيارة وفد جامعة بوسطن من قبل وزارة التربية والتعليم وكلية البحرين للمعلمين على جهودهم في إنجاح هذه الزيارة، مشيدةً بإعجاب الوفد بمستوى المدارس والطلبة بمملكة البحرين، موكدةً على أهمية هذا النوع من الزيارات والشراكات في تعزيز وتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية تتماشى مع احتياجات سوق العمل وتطلعاته.

بدورها، استعرضت الدكتورة لوسي بايلي عميدة كلية البحرين للمعلمين آخر مستجدات خطط الكلية وفعالياتها.