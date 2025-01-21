تراجع عملة البيتكوين

وتراجعت عملة "البيتكوين" اليوم بسبب عدم اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد أية إجراءات داعمة للقطاع في اليوم الأول من توليه الرئاسة. ويوم أمس صعدت عملة "البيتكوين" إلى قمة تاريخية جديدة حيث تجاوزت مستوى 109 آلاف دولار، وجاء ذلك قبيل مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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