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تراجع عملة البيتكوين

1/21/2025 6:12:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت عملة "البيتكوين" في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد سجلت أمس الاثنين قمة تاريخية.
وبحلول الساعة 11:35 بتوقيت موسكو، تراجعت عملة "البيتكوين" بنحو 1% إلى 102354.51 دولار، بحسب بيانات "كوين ديسك".


وتراجعت عملة "البيتكوين" اليوم بسبب عدم اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أية إجراءات داعمة للقطاع في اليوم الأول من توليه الرئاسة.
ويوم أمس صعدت عملة "البيتكوين" إلى قمة تاريخية جديدة حيث تجاوزت مستوى 109 آلاف دولار، وجاء ذلك قبيل مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


ويأتي ارتفاع عملة "البيتكون" مدعوما بتوقعات أن يوفر الرئيس دونالد ترامب بيئة تنظيمية داعمة للأصول المشفرة.

RT

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