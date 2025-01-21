رئيسا الموساد والشاباك زارا القاهرة لبحث الترتيبات الأمنية بمحور فيلادلفيا

MENAFN - Palestine News ) القاهرة / PNN - ذكر موقع واينت الإلكتروني بأن رئيسا الموساد والشاباك، دافيد برنياع ورونين بار،زارا القاهرة أمس، الإثنين، والتقيا مع مدير المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد.

جاءت هذه الزيارة وفق ماذكر الموقع العبري ،للتباحث في الترتيبات الأمنية في محور صلاح الدين (فيلادلفيا) ،ونظام إدارة وقف إطلاق النار بغزة بين حماس وإسرائيل، و التباحث حول استمرار المحادثات بين إسرائيل والوسطاء حول تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وفق ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الثلاثاء..