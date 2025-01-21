رئيسا الموساد والشاباك زارا القاهرة لبحث الترتيبات الأمنية بمحور فيلادلفيا

(MENAFN
- Palestine News Network
)
القاهرة / PNN - ذكر موقع واينت الإلكتروني بأن رئيسا الموساد والشاباك، دافيد برنياع ورونين بار،زارا القاهرة أمس، الإثنين، والتقيا مع مدير المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد.
جاءت هذه الزيارة وفق ماذكر الموقع العبري ،للتباحث في الترتيبات الأمنية في محور صلاح الدين (فيلادلفيا) ،ونظام إدارة وقف إطلاق النار بغزة بين حماس وإسرائيل، و التباحث حول استمرار المحادثات بين إسرائيل والوسطاء حول تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وفق ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الثلاثاء..
MENAFN21012025000205011050ID1109112001
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.