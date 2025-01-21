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جلالة الملك المعظم يعزي سمو أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ عبدالله راكان نايف جابر الأحمد الصباح

1/21/2025 5:03:27 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة الشيخ عبدالله راكان نايف جابر الأحمد الصباح رحمه الله.

أعرب جلالته في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرة آل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.

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