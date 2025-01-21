جلالة الملك المعظم يعزي سمو أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ عبدالله راكان نايف جابر الأحمد الصباح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم، برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة الشيخ عبدالله راكان نايف جابر الأحمد الصباح رحمه الله.
أعرب جلالته في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرة آل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.
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