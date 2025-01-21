وزير البلديات والزراعة: مواصلة الجهود لضمان سلامة المنتجات الحيوانية وتعزيز استدامتها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك شؤون البلديات والزراعة أن الوزارة تحرص على مواصلة جهودها لضمان سلامة المنتجات الحيوانية بما يسهم في تعزيز صحة المستهلك، ويوفر إطارًا قانونيًا ينظم عملية ترخيص المنشآت ذات العلاقة ويضمن تسهيل الإجراءات وتسريعها، ويؤكد التزامها باللوائح والإجراءات حسب القانون.

وقال الوزير إن القرار رقم (141) لسنة 2024 بشأن إصدار لائحة مواصفات واشتراطات ترخيص منشآت الإنتاج الحيواني، نظّم عمل هذه المنشآت من خلال حصولها على التصاريح الرسمية اللازمة بشرط توافر الاشتراطات الفنية والبيئية التي تراعي الحفاظ على صحة المستهلك وحماية البيئة، مؤكدًا أن هذا التنظيم يأتي في إطار الحرص على تطوير قطاع الإنتاج الحيواني وتعزيز استدامته، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات الحيوانية وضمان سلامتها، ويعكس التزام المملكة بالقوانين والأنظمة البيئية والصحية المعتمدة في دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت إلى أهمية القرار في تطوير قطاع الثروة الحيوانية في مملكة البحرين وتحسين جودة الإنتاج الحيواني، بما يتماشى مع رؤية المملكة الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز مكانتها كمركزٍ لتجارة المواشي في المنطقة.

الجدير بالذكر أن القرار حدد المساحات المناسبة للحيوانات داخل المنشآت، حيث حدد المساحات الأدنى اللازم توافرها في منشآت الإنتاج الحيواني، كما اشتملت اللائحة على مواصفات خاصة بحظائر الدواجن ومرافق إنتاج الألبان واللحوم، مع التأكيد على ضرورة توفير مساحات كافية لا تقل عن ألف متر مربع لكل حظيرة في منشآت إنتاج الدواجن، وذلك تطبيقًا لقانون الرفق بالحيوان رقم (52) لسنة 2014 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.