ترامب يعلن أنه سيلغي 80 أمرا تنفيذيا اتخذتها إدارة سلفه بايدن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 21 - 1 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أنه سيلغي 80 أمرا تنفيذيا وصفها بأنها "مدمرة" اتخذتها إدارة سلفه الرئيس السابق جو بايدن وذلك بعد ساعات من حفل تنصيبه رئيسا رسميا للولايات المتحدة.
وقال ترامب أثناء تجمع لانصاره في واشنطن أمس الاثنين: "سوف ألغي نحو 80 قرارا تنفيذيا مدمرا ومتطرفا اتخذتها الإدارة السابقة".."كما سأوقع الليلة (ليلة الاثنين - الثلاثاء) عفوا عن مسجوني السادس من يناير" في اشارة الى المعتقلين
الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير عام 2021.
وأوضح "ما ان أغادر من هنا فسأتوجه إلى المكتب البيضاوي وسأوقع مراسيم عفو عن العديد من الأشخاص".
وأضاف أن إدارته "سوف تضبط الحدود بصورة عاجلة وستعيد للسلطة هيبتها بعد سنوات الفوضى وسنجعل مدننا آمنة" لافتا إلى أنه أوقف تدفق المهاجرين "عند الساعة الواحدة ظهرا - بالتوقيت المحلي - هناك أمس الاثنين".
كما أشار إلى أنه وقع مذكرة رئاسية فور تنصيبه تطالب السلطات باستخدام كل صلاحياتها لمكافحة التضخم وخفض تكاليف المعيشة.
وأضاف أنه وقع كذلك أمرا رئاسيا بانسحاب الولايات المتحدة "فورا" من اتفاقية باريس للمناخ ورأى أنها "اتفاقية لمصلحة طرف واحد".
كما أكد ترامب أنه سيوقع "أمرا تنفيذيا ينهي الرقابة الحكومية على حرية التعبير" كما سيصدر قريبا وقفا مؤقتا للتعيينات وسيلزم الموظفين الاتحاديين بالعودة إلى العمل حضوريا.
وأدى ترامب في وقت سابق أمس اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة وجرت مراسم تنصيبه داخل مبنى الكونغرس بسبب البرد القارس الذي تتعرض له العاصمة واشنطن. (النهاية)
ا م م / ت م
MENAFN21012025000071011013ID1109111821
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