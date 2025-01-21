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ترامب يعلن أنه سيلغي 80 أمرا تنفيذيا اتخذتها إدارة سلفه بايدن

1/21/2025 4:44:47 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 21 - 1 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلغي 80 أمرا تنفيذيا وصفها بأنها "مدمرة" اتخذتها إدارة سلفه الرئيس السابق جو بايدن وذلك بعد ساعات من حفل تنصيبه رئيسا رسميا للولايات المتحدة.
وقال ترامب أثناء تجمع لانصاره في واشنطن أمس الاثنين: "سوف ألغي نحو 80 قرارا تنفيذيا مدمرا ومتطرفا اتخذتها الإدارة السابقة".."كما سأوقع الليلة (ليلة الاثنين - الثلاثاء) عفوا عن مسجوني السادس من يناير" في اشارة الى المعتقلين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير عام 2021.
وأوضح "ما ان أغادر من هنا فسأتوجه إلى المكتب البيضاوي وسأوقع مراسيم عفو عن العديد من الأشخاص".
وأضاف أن إدارته "سوف تضبط الحدود بصورة عاجلة وستعيد للسلطة هيبتها بعد سنوات الفوضى وسنجعل مدننا آمنة" لافتا إلى أنه أوقف تدفق المهاجرين "عند الساعة الواحدة ظهرا - بالتوقيت المحلي - هناك أمس الاثنين".
كما أشار إلى أنه وقع مذكرة رئاسية فور تنصيبه تطالب السلطات باستخدام كل صلاحياتها لمكافحة التضخم وخفض تكاليف المعيشة.
وأضاف أنه وقع كذلك أمرا رئاسيا بانسحاب الولايات المتحدة "فورا" من اتفاقية باريس للمناخ ورأى أنها "اتفاقية لمصلحة طرف واحد".
كما أكد ترامب أنه سيوقع "أمرا تنفيذيا ينهي الرقابة الحكومية على حرية التعبير" كما سيصدر قريبا وقفا مؤقتا للتعيينات وسيلزم الموظفين الاتحاديين بالعودة إلى العمل حضوريا.
وأدى ترامب في وقت سابق أمس اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة وجرت مراسم تنصيبه داخل مبنى الكونغرس بسبب البرد القارس الذي تتعرض له العاصمة واشنطن. (النهاية)

ا م م / ت م


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