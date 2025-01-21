سمو ولي العهد يستقبل الأمير الحسن بن طلال بمناسبة زيارته للبلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 21 - 1 (كونا) -- استقبل سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
حضر اللقاء مدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت سنان راكان المجالي. (النهاية)
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