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الحرس الوطني ينفذ تمرين إخلاء وهمي بمحطة الدوحة الغربية بالتعاون مع وزارة الكهرباء

1/21/2025 4:44:39 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 1 (كونا) -- نفذ الحرس الوطني اليوم الثلاثاء تمرين إخلاء وهمي في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى وتقطير المياه بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ومشاركة من قوة الإطفاء العام وإدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة وجهات حكومية مختلفة.
وقال قائد الحماية والتعزيز في الحرس الوطني اللواء ركن حمد البرجس في كلمة بهذه الفعالية إن تمارين الإخلاء من شأنها إنقاذ الأرواح وحفظ الممتلكات وتعزيز الوعي في حالات الطوارئ الحقيقية.
وأكد البرجس حرص الحرس الوطني على إجراء مثل هذه التمارين للمحافظة على الأرواح مثمنا دور وتعاون الجهات المشاركة في نجاح التمرين من خلال التجهيزات التي أظهرت كفاءة القوات والعناصر المشتركة في تنفيذ واجباتها في مثل هذه الظروف والمواقف.
بدوره قال مدير إدارة محطة الدوحة الغربية المهندس محمد الشمري في تصريح صحفي إن الهدف من تمرين الإخلاء الوهمي هو تأمين سلامة العاملين في الموقع وزيادة الوعي لديهم بطرق الإخلاء عبر أبواب الطوارئ. (النهاية)

ف ر


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