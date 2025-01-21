الحرس الوطني ينفذ تمرين إخلاء وهمي بمحطة الدوحة الغربية بالتعاون مع وزارة الكهرباء

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 21 - 1 (كونا) -- نفذ الحرس الوطني اليوم الثلاثاء تمرين إخلاء وهمي في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى وتقطير المياه بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ومشاركة من قوة الإطفاء العام وإدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة وجهات حكومية مختلفة.
وقال قائد الحماية والتعزيز في الحرس الوطني اللواء ركن حمد البرجس في كلمة بهذه الفعالية إن تمارين الإخلاء من شأنها إنقاذ الأرواح وحفظ الممتلكات وتعزيز الوعي في حالات الطوارئ الحقيقية.
وأكد البرجس حرص الحرس الوطني على إجراء مثل هذه التمارين للمحافظة على الأرواح مثمنا دور وتعاون الجهات المشاركة في نجاح التمرين من خلال التجهيزات التي أظهرت كفاءة القوات والعناصر المشتركة في تنفيذ واجباتها في مثل هذه الظروف والمواقف.
بدوره قال مدير إدارة محطة الدوحة الغربية المهندس محمد الشمري في تصريح صحفي إن الهدف من تمرين الإخلاء الوهمي هو تأمين سلامة العاملين في الموقع وزيادة الوعي لديهم بطرق الإخلاء عبر أبواب الطوارئ. (النهاية)
ف ر
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