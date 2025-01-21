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مجلس التعاون الخليجي يدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي في جلسة رفيعة لمجلس الأمن

1/21/2025 4:44:38 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 21 - 1 (كونا) -- دانت دول مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف المدنيين وتهجيرهم قسريا خلال الجلسة المفتوحة الرفيعة المستوى لمجلس الأمن التي عقدت مساء أمس الاثنين.
واعتبر المجلس أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي يمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.
وألقى المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي كلمة باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الجلسة المفتوحة تحت البند المعنون بـ"الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية" لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين وقطاع غزة وإدانة الاحتلال الإسرائيلي.
وأعرب البناي عن تضامن دول مجلس التعاون مع بيان المجموعة العربية الذي ألقته مصر كما قدم التهنئة لرئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر مثمنا إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وأشاد بالإعلان الصادر في الدوحة يوم 15 يناير عن نجاح الوساطة المشتركة بين دولة قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مؤكدا أهمية تنفيذ جميع بنود الاتفاق بما يضمن الهدوء المستدام وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة.
وأثنى على الجهود المبذولة من اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية - الإسلامية غير العادية لوقف العدوان على غزة مؤكدا أهمية الجهود الدولية لضمان احترام الاحتلال الإسرائيلي لمسؤولياته.
وشدد على ضرورة رفع الحصار المفروض على القطاع وضمان وصول المساعدات الإنسانية كما طالب مجلس التعاون بتحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية انتهاكاته المستمرة التي أسفرت عن قتل الآلاف من المدنيين الفلسطينيين مرحبا بقرار محكمة الجنايات الدولية الصادر في نوفمبر 2024 بهذا الشأن.
وأعرب عن رفض دول مجلس التعاون لتشريعات (الكنيست) برلمان الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى حظر عمل وكالة (أونروا) وأن استمرار وجود الوكالة يمثل شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم السياسي والمالي للوكالة وضمان حماية العاملين فيها.
ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السابع لضمان وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل مشددا على ضرورة الدفع نحو تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
وفي ختام كلمته أكد أهمية الحل الشامل والدائم الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية معربا عن تطلع دول مجلس التعاون للمؤتمر الدولي المزمع عقده في الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو 2025 برئاسة سعودية - فرنسية مشتركة. (النهاية)

م ن ف


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