وزير الداخلية التركي: 10 قتلى و32 مصابا في حريق بمنتجع للتزلج شمال غرب البلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسطنبول - 21 - 1 (كونا) -- أعلن وزير
الداخلية التركي علي يرلي قايا وقوع 10 قتلى و32 مصابا في حريق بمنتجع للتزلج شمال غرب البلاد.
وقال الوزير يرلي قايا في منشور عبر حسابه على منصة (إكس) إن الحريق وقع فجر اليوم الثلاثاء في أحد الفنادق بمنتجع كارتال كايا الكائن بولاية بولو شمال غرب تركيا.
وأضاف أنه تم الإبلاغ عن الحريق فور وقوعه وأن فرق الإنقاذ والإطفاء التي تضم 267 من أفراد مختلف المؤسسات الحكومية تدخلت بشكل سريع للسيطرة على الحريق.
ولفت إلى استمرار أعمال الإطفاء والإنقاذ في الموقع مؤكدا أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحريق وتقديم الدعم اللازم للمصابين.
وأعرب وزير الداخلية عن "التعازي الحارة" لأسر الضحايا داعيا الله أن "يتغمدهم برحمته كما نتمنى للمصابين الشفاء العاجل".
ووقع الحريق في وقت يشهد المنتجع اكتظاظا سياحيا بسبب موسم التزلج إذ يعد منتجع كارتال كايا من أبرز الوجهات السياحية في تركيا ويقدم خدمات التزلج والأنشطة الشتوية ويجذب السياح المحليين والدوليين. (النهاية)
ط ا / ت م
MENAFN21012025000071011013ID1109111817
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