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وزير الداخلية التركي: 10 قتلى و32 مصابا في حريق بمنتجع للتزلج شمال غرب البلاد

1/21/2025 4:44:38 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 21 - 1 (كونا) -- أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا وقوع 10 قتلى و32 مصابا في حريق بمنتجع للتزلج شمال غرب البلاد.
وقال الوزير يرلي قايا في منشور عبر حسابه على منصة (إكس) إن الحريق وقع فجر اليوم الثلاثاء في أحد الفنادق بمنتجع كارتال كايا الكائن بولاية بولو شمال غرب تركيا.
وأضاف أنه تم الإبلاغ عن الحريق فور وقوعه وأن فرق الإنقاذ والإطفاء التي تضم 267 من أفراد مختلف المؤسسات الحكومية تدخلت بشكل سريع للسيطرة على الحريق.
ولفت إلى استمرار أعمال الإطفاء والإنقاذ في الموقع مؤكدا أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحريق وتقديم الدعم اللازم للمصابين.
وأعرب وزير الداخلية عن "التعازي الحارة" لأسر الضحايا داعيا الله أن "يتغمدهم برحمته كما نتمنى للمصابين الشفاء العاجل".
ووقع الحريق في وقت يشهد المنتجع اكتظاظا سياحيا بسبب موسم التزلج إذ يعد منتجع كارتال كايا من أبرز الوجهات السياحية في تركيا ويقدم خدمات التزلج والأنشطة الشتوية ويجذب السياح المحليين والدوليين. (النهاية)

ط ا / ت م


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