(نماء الخيرية) الكويتية توزع سلالا غذائية على الأسر الأكثر احتياجا شمال غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 21 - 1 (كونا) -- وزعت (نماء الخيرية) في جمعية الإصلاح الاجتماعي بدولة الكويت بالتعاون مع لجنة زكاة (الدرج) في غزة سلالا غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في مخيمات شمال القطاع ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التكافل الاجتماعي وتخفيف المعاناة عن العائلات المتضررة.
ونظمت عملية توزيع السلال الغذائية في مخيمات شمال غزة حيث تم استهداف الأسر الأكثر احتياجا وفق دراسة ميدانية دقيقة أجرتها لجنة زكاة الدرج تضمنت المواد الأساسية التي تحتاجها الأسر لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها سكان القطاع نتيجة الحصار المفروض منذ سنوات.
وقال مدير إدارة الإغاثة في نماء الخيرية خالد الشامري في تصريح صحفي "نحن في نماء الخيرية نعمل وفق رؤية واضحة تسعى إلى تحقيق الأثر الإيجابي على الأسر المحتاجة في غزة وتوزيع السلال الغذائية هو جزء من جهودنا المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني الذي يواجه ظروفا قاسية بفعل الحصار والتحديات اليومية".
وأعرب الشامري عن الشكر "لأهل الخير في الكويت الذين ساهموا بسخاء في إنجاح هذه المبادرة فدعمهم المستمر يعكس معدن هذا الشعب الكريم كما نثمن التعاون المثمر مع لجنة زكاة الدرج في تنفيذ هذه المشاريع الإغاثية بكفاءة ومصداقية".
من جانبه أشاد مدير لجنة زكاة الدرج في غزة رامي العشي بالدور الريادي للكويت قيادة وشعبا قائلا "نشعر بامتنان كبير لهذا الدعم السخي من نماء الخيرية والذي يعكس روح الأخوة بين الشعبين الفلسطيني والكويتي وهذه المساعدات لها أثر كبير في تخفيف معاناة الأسر المتضررة خاصة في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية في غزة".
وأضاف العشي "نشكر سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والحكومة الكويتية على دورهم الإنساني الرائد كما نوجه تحية تقدير لأهل الخير في الكويت الذين يقفون دائما إلى جانب أشقائهم في فلسطين".
وعبر عن شكره باسم أهالي غزة قائلا "نحن في لجنة زكاة الدرج نثمن جهود الكويت قيادة وشعبا التي تجسد أروع صور التضامن الإنساني" متوجها بالشكر لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على دعمه الدائم للقضية الفلسطينية كما شكر الشعب الكويتي الذي "أثبت على مر العقود التزامه بالقيم الإنسانية والعطاء بلا حدود".
من جانبهم عبر العديد من المستفيدين عن سعادتهم بهذه المساعدات التي "جاءت في وقتها لتخفف معاناتهم اليومية خصوصا في هذا الظرف العصيب فكل الشكر للكويت قيادة وشعبا ولمؤسسات الخير التي تقف إلى جانبنا". (النهاية)
ن ق / ت م
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