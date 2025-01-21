Tuesday, 21 January 2025 10:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(نماء الخيرية) الكويتية توزع سلالا غذائية على الأسر الأكثر احتياجا شمال غزة

1/21/2025 4:44:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 21 - 1 (كونا) -- وزعت (نماء الخيرية) في جمعية الإصلاح الاجتماعي بدولة الكويت بالتعاون مع لجنة زكاة (الدرج) في غزة سلالا غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في مخيمات شمال القطاع ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التكافل الاجتماعي وتخفيف المعاناة عن العائلات المتضررة.
ونظمت عملية توزيع السلال الغذائية في مخيمات شمال غزة حيث تم استهداف الأسر الأكثر احتياجا وفق دراسة ميدانية دقيقة أجرتها لجنة زكاة الدرج تضمنت المواد الأساسية التي تحتاجها الأسر لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها سكان القطاع نتيجة الحصار المفروض منذ سنوات.
وقال مدير إدارة الإغاثة في نماء الخيرية خالد الشامري في تصريح صحفي "نحن في نماء الخيرية نعمل وفق رؤية واضحة تسعى إلى تحقيق الأثر الإيجابي على الأسر المحتاجة في غزة وتوزيع السلال الغذائية هو جزء من جهودنا المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني الذي يواجه ظروفا قاسية بفعل الحصار والتحديات اليومية".
وأعرب الشامري عن الشكر "لأهل الخير في الكويت الذين ساهموا بسخاء في إنجاح هذه المبادرة فدعمهم المستمر يعكس معدن هذا الشعب الكريم كما نثمن التعاون المثمر مع لجنة زكاة الدرج في تنفيذ هذه المشاريع الإغاثية بكفاءة ومصداقية".
من جانبه أشاد مدير لجنة زكاة الدرج في غزة رامي العشي بالدور الريادي للكويت قيادة وشعبا قائلا "نشعر بامتنان كبير لهذا الدعم السخي من نماء الخيرية والذي يعكس روح الأخوة بين الشعبين الفلسطيني والكويتي وهذه المساعدات لها أثر كبير في تخفيف معاناة الأسر المتضررة خاصة في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية في غزة".
وأضاف العشي "نشكر سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والحكومة الكويتية على دورهم الإنساني الرائد كما نوجه تحية تقدير لأهل الخير في الكويت الذين يقفون دائما إلى جانب أشقائهم في فلسطين".
وعبر عن شكره باسم أهالي غزة قائلا "نحن في لجنة زكاة الدرج نثمن جهود الكويت قيادة وشعبا التي تجسد أروع صور التضامن الإنساني" متوجها بالشكر لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على دعمه الدائم للقضية الفلسطينية كما شكر الشعب الكويتي الذي "أثبت على مر العقود التزامه بالقيم الإنسانية والعطاء بلا حدود".
من جانبهم عبر العديد من المستفيدين عن سعادتهم بهذه المساعدات التي "جاءت في وقتها لتخفف معاناتهم اليومية خصوصا في هذا الظرف العصيب فكل الشكر للكويت قيادة وشعبا ولمؤسسات الخير التي تقف إلى جانبنا". (النهاية)

ن ق / ت م


MENAFN21012025000071011013ID1109111816

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث