وزارة الكهرباء: أنهينا 30 في المئة من صيانة المحطات الكهربائية تجهيزا لموسم الصيف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 21 - 1 (كونا) -- أكد الوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بالتكليف في وزارة الكهرباء والماء المهندس هيثم العلي أن الوزارة أنهت نحو 30 في المئة من صيانة المحطات الكهربائية لتجهيزها لموسم الصيف المقبل.
وقال العلي الذي يشغل منصب رئيس مهندسي تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بالوزارة في تصريح للصحفيين على هامش تنفيذ الحرس الوطني اليوم الثلاثاء عملية إخلاء وهمي بمحطة الدوحة الغربية إن الوزارة أنهت أيضا حوالي 60 في المئة من أعمال الصيانة في محطات المياه.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة وبرنامجا زمنيا لموسم الصيف المقبل بدأ في شهر سبتمبر الماضي ومن المتوقع أن ينتهي في شهر يونيو المقبل داعيا المواطنين والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة إلى ترشيد الاستهلاك لتفادي الانقطاعات.
وأشار إلى أن الوزارة تنسق مع هيئة الربط الخليجي لتبادل الطاقة الكهربائية مبينا أن الكمية المتوقعة حوالي 1000 ميغاواط ويكون من عدد من الدول الخليجية الشقيقة. (النهاية)
ف ر
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