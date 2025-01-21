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وزارة الكهرباء: أنهينا 30 في المئة من صيانة المحطات الكهربائية تجهيزا لموسم الصيف

1/21/2025 4:44:32 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 1 (كونا) -- أكد الوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بالتكليف في وزارة الكهرباء والماء المهندس هيثم العلي أن الوزارة أنهت نحو 30 في المئة من صيانة المحطات الكهربائية لتجهيزها لموسم الصيف المقبل.
وقال العلي الذي يشغل منصب رئيس مهندسي تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بالوزارة في تصريح للصحفيين على هامش تنفيذ الحرس الوطني اليوم الثلاثاء عملية إخلاء وهمي بمحطة الدوحة الغربية إن الوزارة أنهت أيضا حوالي 60 في المئة من أعمال الصيانة في محطات المياه.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة وبرنامجا زمنيا لموسم الصيف المقبل بدأ في شهر سبتمبر الماضي ومن المتوقع أن ينتهي في شهر يونيو المقبل داعيا المواطنين والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة إلى ترشيد الاستهلاك لتفادي الانقطاعات.
وأشار إلى أن الوزارة تنسق مع هيئة الربط الخليجي لتبادل الطاقة الكهربائية مبينا أن الكمية المتوقعة حوالي 1000 ميغاواط ويكون من عدد من الدول الخليجية الشقيقة. (النهاية)

ف ر


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