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رئيس الوزراء العراقي مهنئا ترامب: نتطلع إلى تعزيز التعاون والشراكة مع الولايات المتحدة

1/21/2025 4:44:32 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 21 - 1 (كونا) -- هنأ رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم الثلاثاء الرئيس الامريكي دونالد ترامب بتوليه مهام منصبه رئيسا للولايات المتحدة الامريكية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان صحفي أن السوداني بعث ببرقية إلى ترامب أعرب فيها عن تطلع العراق لتعزيز اواصر التعاون والشراكة مع الولايات المتحدة ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي والمصالح المشتركة للبلدين مؤكدا اهمية العمل على دعم أسس الاستقرار والامن والتنمية اقليميا ودوليا.
وأكد السوداني وفق البيان تمسك حكومته بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وسعيها الى تفعيل وتوسعة اطار تنفيذ جميع مذكرات التفاهم الثنائية والتنسيق الثنائي الامني والاقتصادي تحت مظلة احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
كما اعرب عن سعي بلاده لتدعيم التبادل الثنائي في المجالات الثقافية والتكنولوجية ومجالات الاستثمار والتنمية المستدامة.
وأدى ترامب يوم امس الاثنين اليمين الدستورية داخل مبنى الكابيتول بصفته الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الامريكية. (النهاية)

ع ح ه / ت م


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