شركة مطار البحرين تعزز مرونتها التشغيلية بتمارين محاكاة شاملة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 11:42

أجرت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن تشغيل وإدارة مطار البحرين الدولي، سلسلة من تمارين المحاكاة الشاملة لاختبار وتعزيز خطة استمرارية الأعمال في مطار البحرين الدولي، وذلك بالتعاون مع شركة واتسون تاورز ويليس (wtw)، المزود العالمي للحلول القائمة على البيانات والمعرفة فيما يتعلق بالأفراد والمخاطر المحتملة ورأس المال.

يوفر برنامج إدارة استمرارية الأعمال لشركة مطار البحرين، المعتمد منذ عام 2017، إطارًا منظمًا لضمان استمرارية العمليات التشغيلية للمطار وإدارة المخاطر بفعالية من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسية، وهم الاستجابة للأزمات والطوارئ والتخطيط للإجراءات التشغيلية في الحالات الطارئة بالإضافة الى دمج مفهوم استمرارية الأعمال في عملية صنع القرار، كما يعد الاختبار والتقييم المستمر لاستراتيجيات استمرارية الأعمال عنصرًا أساسيًا في البرنامج، مما يعكس التزام شركة مطار البحرين بضمان استمرارية عمليات المطار دون انقطاع، مع الحفاظ على أعلى معايير سلامة المسافرين. وشهدت تمارين المحاكاة لعام 2025، التي امتدت على مدار ثلاثة أسابيع، اختباراً دقيقاً لـ 22 خطة عقدت على ست مراحل، من خطط استمرارية الأعمال وإجراءات الطوارئ. وتضمنت محاكاة لمجموعة من السيناريوهات لاختبار جاهزية شركة مطار البحرين لمواجهة الانقطاعات المحتملة. حيث شارك فيها موظفو شركة مطار البحرين، وجهات رئيسية مثل مجموعة طيران الخليج، طيران الخليج، وشركة خدمات مطار البحرين (باس)، بالإضافة إلى عدد من الجهات المعنية مثل شرطة المطار، وشؤون الجمارك، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومستشفى البحرين التخصصي، ومركز الاتصال الوطني، ومشرفين من شؤون الطيران المدني في البحرين، واللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث.

وفي نهاية التمرين يخضع أعضاء فريق إدارة الأزمات ومركز عمليات الطوارئ في شركة مطار البحرين لدورات تدريبية مكثفة بهدف تقييم الأداء ومعالجة الثغرات. كما سيتم إعداد تقارير مفصلة وخطط عمل لتعزيز أداء إدارة استمرارية الأعمال في الشركة، ومقارنة إطار عملها مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في المطارات العالمية.

وبهذه المناسبة، أكّد الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، محمد يوسف البنفلاح، أن الحفاظ على استمرارية العمليات التشغيلية في مطار البحرين الدولي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز استراتيجيات وخطط الشركة، مبيناً أهمية تمارين المحاكاة لاختبار جاهزية كافة الأطراف المعنية بشكل استباقي، وقياس فعالية خطط وإجراءات المطار على أرض الواقع، فضلاً عن تحديد المخاطر المحتملة والحدّ من وقوعها قدر المستطاع، إلى جانب السعي الى التطوير المستمر لعمليات المطار، وضمان استجابته الفعالة لأي أزمة طارئة أو انقطاع غير متوقع.

وأضاف البنفلاح: " تولي شركة مطار البحرين أولوية قصوى لاستمرارية الأعمال، لضمان سلامة المسافرين وكفاءة العمليات التشغيلية للمطار، مشيداً بالجهود التي بذلها الموظفون والشركاء الاستراتيجيون والجهات الحكومية المعنية خلال التمرين مما كان لها الأثر الحيوي في نجاح برامج استمرارية الأعمال.

وأضاف البنفلاح أن التعاون مع شركة واتسون تاورز ويليس (wtw) يأتي في إطار تعزيز نظام إدارة استمرارية الأعمال في مطار البحرين الدولي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، والتي تأتي ضمن استراتيجية الشركة الشاملة لتطوير قدرات المطار وضمان جاهزيته للتعامل مع مختلف التحديات المحتملة.