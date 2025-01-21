شركة مطار البحرين تعزز مرونتها التشغيلية بتمارين محاكاة شاملة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 11:42
أجرت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن تشغيل وإدارة مطار البحرين الدولي، سلسلة من تمارين المحاكاة الشاملة لاختبار وتعزيز خطة استمرارية الأعمال في مطار البحرين الدولي، وذلك بالتعاون مع شركة واتسون تاورز ويليس (wtw)، المزود العالمي للحلول القائمة على البيانات والمعرفة فيما يتعلق بالأفراد والمخاطر المحتملة ورأس المال.
يوفر برنامج إدارة استمرارية الأعمال لشركة مطار البحرين، المعتمد منذ عام 2017، إطارًا منظمًا لضمان استمرارية العمليات التشغيلية للمطار وإدارة المخاطر بفعالية من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسية، وهم الاستجابة للأزمات والطوارئ والتخطيط للإجراءات التشغيلية في الحالات الطارئة بالإضافة الى دمج مفهوم استمرارية الأعمال في عملية صنع القرار، كما يعد الاختبار والتقييم المستمر لاستراتيجيات استمرارية الأعمال عنصرًا أساسيًا في البرنامج، مما يعكس التزام شركة مطار البحرين بضمان استمرارية عمليات المطار دون انقطاع، مع الحفاظ على أعلى معايير سلامة المسافرين. وشهدت تمارين المحاكاة لعام 2025، التي امتدت على مدار ثلاثة أسابيع، اختباراً دقيقاً لـ 22 خطة عقدت على ست مراحل، من خطط استمرارية الأعمال وإجراءات الطوارئ. وتضمنت محاكاة لمجموعة من السيناريوهات لاختبار جاهزية شركة مطار البحرين لمواجهة الانقطاعات المحتملة. حيث شارك فيها موظفو شركة مطار البحرين، وجهات رئيسية مثل مجموعة طيران الخليج، طيران الخليج، وشركة خدمات مطار البحرين (باس)، بالإضافة إلى عدد من الجهات المعنية مثل شرطة المطار، وشؤون الجمارك، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومستشفى البحرين التخصصي، ومركز الاتصال الوطني، ومشرفين من شؤون الطيران المدني في البحرين، واللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث.
وفي نهاية التمرين يخضع أعضاء فريق إدارة الأزمات ومركز عمليات الطوارئ في شركة مطار البحرين لدورات تدريبية مكثفة بهدف تقييم الأداء ومعالجة الثغرات. كما سيتم إعداد تقارير مفصلة وخطط عمل لتعزيز أداء إدارة استمرارية الأعمال في الشركة، ومقارنة إطار عملها مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في المطارات العالمية.
وبهذه المناسبة، أكّد الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، محمد يوسف البنفلاح، أن الحفاظ على استمرارية العمليات التشغيلية في مطار البحرين الدولي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز استراتيجيات وخطط الشركة، مبيناً أهمية تمارين المحاكاة لاختبار جاهزية كافة الأطراف المعنية بشكل استباقي، وقياس فعالية خطط وإجراءات المطار على أرض الواقع، فضلاً عن تحديد المخاطر المحتملة والحدّ من وقوعها قدر المستطاع، إلى جانب السعي الى التطوير المستمر لعمليات المطار، وضمان استجابته الفعالة لأي أزمة طارئة أو انقطاع غير متوقع.
وأضاف البنفلاح: " تولي شركة مطار البحرين أولوية قصوى لاستمرارية الأعمال، لضمان سلامة المسافرين وكفاءة العمليات التشغيلية للمطار، مشيداً بالجهود التي بذلها الموظفون والشركاء الاستراتيجيون والجهات الحكومية المعنية خلال التمرين مما كان لها الأثر الحيوي في نجاح برامج استمرارية الأعمال.
وأضاف البنفلاح أن التعاون مع شركة واتسون تاورز ويليس (wtw) يأتي في إطار تعزيز نظام إدارة استمرارية الأعمال في مطار البحرين الدولي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، والتي تأتي ضمن استراتيجية الشركة الشاملة لتطوير قدرات المطار وضمان جاهزيته للتعامل مع مختلف التحديات المحتملة.
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