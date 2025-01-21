ارتفاع أسعار الذهب محليا نصف دنيار

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية الثلاثاء، نصف دنيار، مقارنة بتسعيرة يوم الاثنين، وفق النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وبحسب النشرة بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 عند 55.3 دينار في محلات الصاغة، مقابل 53.3 دينار لجهة الشراء.



كما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 63.3 و49.3 دينار على التوالي.