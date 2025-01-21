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أسعار الذهب تستقر عالميا

1/21/2025 4:42:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تقييم الأسواق لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ولايته الثانية بعد تنصيبه.


وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية ،استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2707.19 دولار للأوقية (الأونصة).


وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.7 بالمئة إلى 2730 دولارًا.


وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 30.34 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 933.25 دولار ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 936.95 دولار.

MENAFN21012025000072011014ID1109111785

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