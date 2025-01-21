أسعار الذهب تستقر عالميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تقييم الأسواق لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ولايته الثانية بعد تنصيبه.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية ،استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2707.19 دولار للأوقية (الأونصة).
وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.7 بالمئة إلى 2730 دولارًا.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 30.34 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 933.25 دولار ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 936.95 دولار.
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