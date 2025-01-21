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141 مليون دولار حوالات الأردنيين العاملين في قطر العام الماضي

1/21/2025 4:42:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

شهدت حوالات الأردنيين العاملين في قطر خلال العام الماضي، نموا ملحوظا بلغت نسبته 8.4 بالمئة مقارنة بعام 2023.
وسجلت قيمة حوالات العمالة الأردنية في قطر خلال عام 2024، قرابة 515 مليون ريال (141.4 مليون دولار) بارتفاع معدله 40 مليون ريال (11 مليون دولار)، مقارنة بقرابة 475 مليون ريال (130 مليون دولار) خلال عام 2023، و426 مليون ريال (117 مليون دولار) خلال عام 2022.

ويناهز تعداد الجالية الأردنية الموجودة في قطر حاليا، قرابة 75 ألفا، معظم أفرادها يصنفون ضمن القوى العاملة في البلاد.

وذكر عاملون في بنوك تجارية ومسؤولو شركات صرافة قطرية، أن البيانات الدورية المجمعة لحركة التحويلات المالية الصادرة عن البنوك التجارية وشركات الصرافة في قطر، تشير بوضوح إلى استمرار نمو تحويلات الجالية الأردنية العاملة في قطر بشكل متصاعد بالنظر إلى ازدياد تعداد أفراد هذه الجالية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة مقارنة مع السنوات القليلة الماضية.

وأوضحوا أن الحوالات المالية التي يرسلها هؤلاء بشكل دوري لذويهم، تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاستقرار المالي ومستوى المعيشة لأسرهم، وتلبي الالتزامات والمتطلبات المترتبة عليهم مثل القروض، وكلف الدراسة، والرعاية الصحية، والإسكان.

وتعهدت قطر قبل عدة سنوات، في مبادرة غير مسبوقة، بتوفير 20 ألف فرصة عمل للشباب الأردني في سوق العمل القطري، حيث تم تنفيذ نصف تعداد المبادرة حتى نهاية العام 2023 من خلال توفير قرابة 10 آلاف وظيفة ضمن المرحلة الأولى، في حين يجري استكمال توفير العدد المتبقي من المبادرة في مرحلتها الثانية.

ويعمل معظم الأردنيين في قطر في قطاعي التعليم والصحة الحكوميين، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية والطبية الخاصة، فيما تعمل شريحة واسعة في قطاعات متنوعة، مثل القطاع المالي والمصرفي وشركات العقارات والمقاولات والبناء والصناعة والضيافة والسياحة والأغذية وشركات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات.

وتعد قطر واحدة من الوجهات الخليجية المهمة للعمالة الأردنية، حيث يشغل العديد من الأردنيين وظائف ومواقع عمل في مجموعة متنوعة من القطاعات، وفي مستويات مختلفة في القطاعين العام والخاص.-(بترا)

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