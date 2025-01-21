بعد Joy Awards .. عمر العبداللات يغني: أدمنت صوتك

نال حضور الأردني عمر العبداللات، في حفل توزيع جوائز Joy Awards بدورته الخامسة، الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور، حيث التقى العبداللات فيه مجموعة من أصدقائه من نجوم الفن والدراما.



ونشر العبداللات، على صفحته الرسمية في منصة "إنستغرام"، فيديو يوثق مشاركته في الحدث البارز، وتفاعل الجمهور الكبير معه لدى وصوله السجادة الخزامية، وبرفقته مواطنه الفنان منذر رياحنة، حيث حظي بترحاب كبير من الجمهور، كما عرض الفيديو لقاءات العبداللات الحميمية مع أصدقائه الفنانين، ومنهم: ماجد المهندس، وأصالة نصري، وحاتم العراقي، ورزان مغربي، ووائل جسار، وعبد المجيد عبدالله، وآخرون.



تفاصيل أغنية عمر العبداللات الجديدة "أدمنت صوتك"



في سياق فني، طرح العبداللات أحدث أعماله الغنائية العاطفية بعنوان: "أدمنت صوتك"، وهو عمل غنائي باللهجة الخليجية، من كلمات الشاعر محمد القاسمي، وألحان وتوزيع حاتم منصور، وتقول كلمات الأغنية:



أدمنت صوتك وصوتك أصعب إدمان



وأصبحت أبي كل ليلة أسمع حكاويك



لا ما هقيت أدمن على صوت إنسان



وأجن من شوقي إذا ما أقدر أحاكيك



ولو ما سمعتك أحس في القلب بركان



وأحسني تايه وانا أدور أراضيك



مجنون همسك وهمسك نغمة الدان



أطرب خفوقي تراني ميتٍ فيك



احكي إذا مبسوط أو كنت زعلان



وعن حاضرك احكي وعن كل ماضيك



أنفاسك الحلوة دوا وقلبي ولهان



داوي حبيبك عسى ربي يخليك



إدمان صوتك حقيقة ما فيها بهتان



ومن يدمنك معذور من كثر يغليك



لو زرت كل الأطبة وأنت الإدمان



ليحذروني أوقف عن تعاطيك.





على صعيد آخر، يلتقي العبداللات جمهوره في الأردن، في حفل غنائي جماهيري كبير، يحييه مساء الخميس 30 يناير/ كانون الثاني 2025، ضمن فعاليات "مهرجان أمواج العقبة"، على مسرح ساحة الثورة العربية الكبرى، في مدينة العقبة الساحلية، على شاطئ البحر الأحمر.





