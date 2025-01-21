بعد Joy Awards .. عمر العبداللات يغني: أدمنت صوتك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نال حضور الفنان الأردني عمر العبداللات، في حفل توزيع جوائز Joy Awards بدورته الخامسة، الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور، حيث التقى العبداللات فيه مجموعة من أصدقائه من نجوم الفن والدراما.
ونشر العبداللات، على صفحته الرسمية في منصة "إنستغرام"، فيديو يوثق مشاركته في الحدث البارز، وتفاعل الجمهور الكبير معه لدى وصوله السجادة الخزامية، وبرفقته مواطنه الفنان منذر رياحنة، حيث حظي بترحاب كبير من الجمهور، كما عرض الفيديو لقاءات العبداللات الحميمية مع أصدقائه الفنانين، ومنهم: ماجد المهندس، وأصالة نصري، وحاتم العراقي، ورزان مغربي، ووائل جسار، وعبد المجيد عبدالله، وآخرون.
تفاصيل أغنية عمر العبداللات الجديدة "أدمنت صوتك"
في سياق فني، طرح العبداللات أحدث أعماله الغنائية العاطفية بعنوان: "أدمنت صوتك"، وهو عمل غنائي باللهجة الخليجية، من كلمات الشاعر محمد القاسمي، وألحان وتوزيع حاتم منصور، وتقول كلمات الأغنية:
أدمنت صوتك وصوتك أصعب إدمان
وأصبحت أبي كل ليلة أسمع حكاويك
لا ما هقيت أدمن على صوت إنسان
وأجن من شوقي إذا ما أقدر أحاكيك
ولو ما سمعتك أحس في القلب بركان
وأحسني تايه وانا أدور أراضيك
مجنون همسك وهمسك نغمة الدان
أطرب خفوقي تراني ميتٍ فيك
احكي إذا مبسوط أو كنت زعلان
وعن حاضرك احكي وعن كل ماضيك
أنفاسك الحلوة دوا وقلبي ولهان
داوي حبيبك عسى ربي يخليك
إدمان صوتك حقيقة ما فيها بهتان
ومن يدمنك معذور من كثر يغليك
لو زرت كل الأطبة وأنت الإدمان
ليحذروني أوقف عن تعاطيك.
على صعيد آخر، يلتقي العبداللات جمهوره في الأردن، في حفل غنائي جماهيري كبير، يحييه مساء الخميس 30 يناير/ كانون الثاني 2025، ضمن فعاليات "مهرجان أمواج العقبة"، على مسرح ساحة الثورة العربية الكبرى، في مدينة العقبة الساحلية، على شاطئ البحر الأحمر.
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