انطلاق منافسات مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو

تحت رعاية الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة ورئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، انطلقت منافسات النسخة السادسة من مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو، التي تنظمها أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.

وتُعد المسابقة حدثاً موسيقياً بارزاً يضم محترفين من مختلف دول العالم، حيث تؤكد إمارة الفجيرة دورها في احتضان المواهب الموسيقية وتطوير أدائهم، بما يعزز مكانتها كوجهة عالمية للفنون والثقافة.



وتشهد المسابقة مشاركة واسعة تشمل مختلف الفئات العمرية من داخل الإمارات وخارجها، مع فتح باب التسجيل للمسابقة في 1 أغسطس الماضي وحتى 7 يناير الجاري.



بدأت تجارب الأداء للعازفين في 19 يناير، بحضور لجنة تحكيم دولية، حيث ستقيم الأداء وتحدد الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز الذي سيقام في الفجيرة .



من جانبه، أكد علي عبيد الحفيتي، المدير العام لأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، أن المسابقة أصبحت من أهم الفعاليات الموسيقية الدولية، مشيراً إلى أنها تمثل منصة موسيقية عالمية تعزز التبادل الثقافي والفني بين الشعوب. وأضاف: "الدورات السابقة حققت نجاحات كبيرة بفضل الرعاية الكريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، الذي يجسد دعمه الدائم التزاماً بتطوير الفنون والثقافة في إمارة الفجيرة، وتقديم منصة دولية للعازفين لعرض مواهبهم وتنمية قدراتهم".



*وأشار الحفيتي إلى أن المسابقة تمثل أكثر من مجرد تنافس، حيث توفر فرصة للتعلم والتواصل مع كبار الموسيقيين، مضيفاً: "نسعى من خلالها إلى تحفيز الجيل الجديد على تبني الموسيقى كوسيلة للتعبير وتطوير الشخصية، وتعزيز التفاهم بين الثقافات المختلفة".

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وتوزعت الفئات العمرية للمشاركين في المسابقة إلى أربع مجموعات: الفئة "A" حتى 10 سنوات، الفئة "B" من 11 إلى 13 سنة، الفئة "C" من 14 إلى 17 سنة، والفئة "D" من 18 سنة فما فوق.